건설장비도 말로 조작한다…두산밥캣, AI 음성 제어 기술 공개 [CES 2026]

두산밥캣이 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 건설 장비를 음성 명령으로 작동하는 인공지능(AI) 기술을 선보였다.

두산밥캣은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 미디어데이에서 AI 기반 음성제어 기술 ‘밥캣 잡사이트 컴패니언’을 공개했다. 이는 소형 건설장비 업계 최초라고 두산밥캣은 설명했다.

스캇 박 두산밥캣 대표가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 미디어데이에서 밥캣의 표준 배터리팩에 대한 설명을 하고 있다. 두산밥캣 제공

작업자는 음성 명령을 통해 장비 설정, 엔진 속도, 조명, 라디오 등 50여가지 기능을 간편하게 조작할 수 있고 작업 내용과 사용 장비에 적합한 세팅 값도 추천받을 수 있다. 독자적인 대형언어모델(LLM)을 기반으로 실시간 응답이 지원되며, 기기 자체에서 구동되는 온디바이스 방식으로 네트워크가 불안정한 환경에서도 안정적으로 작동한다.

조엘 허니맨 두산밥캣 글로벌 이노베이션 담당 상무는 “잡사이트 컴패니언은 신규 작업자의 진입 장벽을 낮추는 동시에 숙련된 전문가가 더욱 빠르고 정확하게 작업할 수 있도록 지원한다”며 “전문가의 안내를 운전석에서 제공받는 스마트한 경험을 제공하는 것”이라고 설명했다.

두산밥캣은 정비사와 딜러를 위한 통합 지원 플랫폼 ‘서비스 AI’도 선보였다. 장비 모델별 수리 매뉴얼과 보증 정보, 진단 가이드, 과거 사례 등을 하나의 플랫폼에 통합함으로써 수리 시간이 대폭 단축될 것으로 기대된다. 해당 기술은 타이핑이나 음성 명령을 통해 사용할 수 있다.

이 밖에도 △모든 장비 종류에 적용할 수 있는 모듈형 고속 충전 표준 배터리팩(BSUP) △전동·디젤·하이브리드·수소 등 다양한 동력원을 적용할 수 있는 콘셉트 장비 ‘로그X3’ △고성능 레이더로 위험 상황을 감지해 자동으로 감속·정지하는 ‘충돌 경고·회피 시스템’ △운전석 유리창에 적용돼 충돌 경고, 장비 상태를 등을 직관적으로 표시하는 ‘차세대 디스플레이’ 등이 소개됐다.

두산밥캣은 이번에 공개된 모든 기술은 하나의 통합된 솔루션 생태계로 구성되어 있으며, 다수는 상용화를 염두에 두고 개발 중이라고 설명했다. 해당 기술들은 6일 공식 개막하는 CES 2026의 두산그룹 부스에서 만날 수 있다.

스캇 박 두산밥캣 부회장은 “두산밥캣은 70여년 동안 현장의 문제를 해결하며 소형장비 시장을 선도해왔다”며 “AI, 전동화, 자율화, 연결성을 융합해 작업자들을 돕는 기술을 개발함으로써 건설 현장의 새로운 표준을 만들어가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지