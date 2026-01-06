체온 읽어 차내 온도 개별 맞춤…물류·주차도 로봇으로 한다 [CES 2026]

현대자동차그룹의 자동차 부품 제조 계열사 현대위아가 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 체온을 인지하고 움직임에 따라 변하는 미래 공조 시스템을 선보인다. 또 미래 모빌리티 부품과 제조·물류 현장에서 사용되는 모빌리티 로봇도 공개한다.

현대위아는 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 미래 모빌리티 비전을 제시한다고 5일 밝혔다. 현대위아가 CES에 참가하는 것은 이번이 처음으로, 주력인 열관리 시스템과 구동부품, 로봇이 만들어가는 새로운 모빌리티 생태계를 보여준다는 계획이다.

현대위아가 ‘CES 2026’에 전시한 미래 공조 시스템 적용 체험 차량의 모습. 현대위아 제공

현대위아는 미래형 공조 시스템과 구동부품을 모두 관람객이 직접 체험하고, 그 변화를 인지할 수 있도록 부스를 마련했다. 부스 중앙에는 체험 차량을 두고 ‘분산배치형 HVAC’(Heating, Ventilating, Air Conditioning)을 경험할 수 있도록 했다. 분산배치형 HVAC는 인공지능(AI)과 각종 센서를 활용해 탑승객 개개인에게 최적의 온도를 제공하는 시스템이다. 탑승객의 체온, 더위나 추위를 느끼는 정도, 현재 온·습도, AI 학습을 통한 탑승객별 취향을 모두 반영하는 공조 기술이다.

현대위아는 자율주행 확산 등으로 미래에 운전자가 사라지고 차량 실내 공간 활용이 다변화될 것을 고려해 분산배치형 HVAC을 개발했다. 시스템 부피와 무게를 줄여 기존 양산 시스템 대비 약 600㎜의 공간을 추가로 확보했으며, 전비도 약 18% 개선했다.

차량 상부에는 시스템 에어컨과 유사한 ‘루프 에어컨’을 배치해 시원한 바람을 전달하도록 했다. 이 루프 에어컨은 ‘스마트 벤트’ 기능을 통해 탑승객의 움직임을 따라 바람을 내보낸다. 찬 공기가 피부에 직접 닿는 것을 원하지 않는 탑승객을 위한 간접 바람 기능도 제공한다.

반대로 차량 하부에서는 따뜻한 바람이 나오도록 했다. 차량 하부와 시트 하단에서는 적외선을 방출하는 ‘복사워머’를 배치했다. 건조한 히터 바람이 아닌 우리나라의 전통 난방 방식인 온돌을 자동차에 구현한 것이다. 위쪽 에어컨의 찬 공기와 아래쪽 히터의 따뜻한 공기가 대류현상을 만들어 자연스럽게 적정 온도를 구현하도록 했다.

현대위아가 ‘CES 2026’에 전시한 ‘듀얼 등속조인트(Dual C.V.Joint)’의 모습. 현대위아 제공

미래 모빌리티에서 쓰일 구동부품도 이번 CES에서 대거 공개한다. 미래 부품 중 하나는 ‘듀얼 등속조인트’(Dual C.V.Joint)다. 이름 그대로 두 개의 등속조인트를 직렬로 연결한 부품으로 현대위아가 세계 최초로 개발했다. 이 부품을 적용할 경우 최대 52도의 절각이 가능해 차량의 선회 반경이 획기적으로 줄어든다. 좁은 공간에서 유턴하거나 골목길을 빠져나갈 때 운전이 쉬워진다.

노면 충격과 진동을 감지해 차량 자세를 제어하는 ARS(Active Roll Stabilization)도 선보였다. 현대위아는 ARS에 자동차 업계 최초로 로봇 기술인 ‘직렬-탄성 액추에이터(SEA)’를 적용해 토크를 제어하고 동시에 외부 충격과 진동을 흡수하도록 했다. 전기차에서 구동축과 바퀴를 필요에 따라 분리하는 시스템인 WDS도 공개했다. WDS는 불필요한 구동력의 낭비를 줄여, 전비를 높이고 주행거리를 높인다.

또 현대위아는 현재 글로벌 모빌리티 제조 현장에서 사용 중인 물류로봇과 주차로봇, 협동로봇 등 현대위아의 로봇 플랫폼 ‘H-모션’을 선보인다. 현대위아는 이 로봇을 통해 미래형 제조 물류 솔루션을 구현한다는 계획이다.

최대 1.5톤에 달하는 무게를 실어 나를 수 있는 자율주행 물류로봇(AMR)은 라이다를 이용한 자율주행과 QR코드 인식을 통한 가이드 주행 모두가 가능한 것이 특징이다. 또한 물건을 올리는 차상 장치(톱 모듈)도 필요에 따라 바꿀 수 있도록 개발했다. 물품의 높낮이를 조절할 수 있는 ‘리프트’와 물건 방향을 바꿀 수 있는 ‘턴테이블’ 등을 모두 사용할 수 있다.

물류로봇과 함께 활용할 수 있는 협동로봇도 소개했다. 협동로봇은 기존 로봇과 다르게 별도의 안전장치 없이 사람과 함께 작업할 수 있는 로봇으로 최대 15㎏을 들 수 있다. 최고 초속 1.2m로 최대 3.4톤의 차량까지 들어서 움직일 수 있는 주차로봇도 선보인다. 이는 전기차는 물론 스포츠유틸리티차(SUV)도 이용할 수 있다.

권오성 현대위아 대표이사는 “CES에서 현대위아가 가지고 있는 모빌리티와 로보틱스 역량을 모두 확인할 수 있을 것”이라며 “글로벌 무대에서 기술로 인정받는 회사가 되도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

