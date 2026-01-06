환율 흔들리자 26억달러 꺼내 썼다… 외환보유액 7개월 만에 감소

지난 5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 개장 시황이 표시되고 있다. 뉴스1

지난해 말 외환시장 변동성 완화에 외환보유액이 활용되면서 증가 흐름을 이어오던 외환보유액이 7개월 만에 감소했다.

6일 한국은행에 따르면 지난해 12월 말 기준 우리나라 외환보유액은 4280억5000만달러(약 618조원)로 전월보다 26억달러 줄었다.

외환보유액은 지난해 5월 말 4046억달러로 약 5년 만에 최저 수준까지 떨어진 뒤 6월부터 11월까지 6개월 연속 증가해 11월 말에는 4306억6000만달러를 기록했다. 하지만 12월 들어 다시 감소세로 전환됐다.

한국은행은 “분기 말 효과로 금융기관 외화예수금이 늘고, 기타 통화 표시 외화자산의 달러 환산액도 증가했지만, 외환시장 변동성 완화 조치에 따른 외환보유액 사용 영향이 더 컸다”고 설명했다.

자산별로 보면 국채·회사채 등 유가증권은 3711억2000만달러로 한 달 새 82억2000만달러 감소했다. 반면 예치금은 318억7000만달러로 54억4000만달러 늘었고 국제통화기금 특별인출권(SDR)도 158억9000만달러로 1억5000만달러 증가했다. 금 보유액은 매입 당시 가격을 적용해 47억9000만달러로 전월과 동일했다.

우리나라 외환보유액 규모는 지난해 11월 말 기준으로 세계 9위 수준이다. 국가별로는 중국이 3조3464억달러로 가장 많았고, 일본, 스위스, 러시아, 인도, 대만, 독일, 사우디아라비아가 뒤를 이었다.

