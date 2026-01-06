라이즈 멤버별 ‘원픽’ 삼성 제품은… 축구광 성찬은 ‘이것’ 골랐다 [CES 2026]

삼성전자의 글로벌 브랜드 앰버서더인 K팝 그룹 ‘라이즈(RIIZE)’가 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 현장을 찾아 삼성의 미래 인공지능(AI) 기술을 직접 체험했다. 특히 멤버들이 자신의 취향에 맞춰 직접 ‘픽’한 제품과 기능들이 공개되며 관심을 모으고 있다.

라이즈는 4일(현지시간) 라스베이거스 윈(Wynn) 호텔에서 열린 삼성전자의 CES 전시·콘퍼런스 통합 행사 ‘더 퍼스트룩’에 참석해 삼성전자의 AI 비전과 신제품을 경험했다. 라이즈는 그동안 삼성전자의 앰버서더로서 첫 정규 앨범 ‘오디세이’ 뮤직비디오 협업, ‘갤럭시 워치8’ 광고, ‘삼성 헬스’ 글로벌 음원 프로젝트 등 다양한 활동을 통해 삼성의 기술을 전파해왔다.

K팝 아티스트 라이즈(RIIZE)가 삼성전자 '더 퍼스트룩' 단독 전시관에서 세계 최초 '130형 마이크로 RGB TV'를 소개하고 있다.

◆라이즈의 ‘삼성 취향’…더 눈길 간 기술은

이날 가장 눈길을 끈 것은 멤버들의 취향이 반영된 제품 선정이었다. 평소 축구를 좋아하는 멤버 성찬은 전시장 내 수많은 AI 제품 중 가장 마음에 드는 제품으로 ‘130형 마이크로 RGB TV’를 꼽았다.

해당 제품은 삼성전자가 이번 CES에서 세계 최초로 선보인 신제품으로, 100㎛(마이크로미터) 이하 크기의 RGB(적·녹·청색) LED 소자를 사용해 독보적인 색상과 명암비를 구현하는 초대형 디스플레이다.

K팝 아티스트 라이즈(RIIZE)가 삼성전자 '더 퍼스트룩' 단독 전시관에서 삼성 TV만의 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'을 소개하고 있다.

성찬은 같은 그룹 멤버 원빈과 함께 해당 TV에 탑재된 ‘AI 사커 모드’를 직접 소개하기도 했다. AI 사커 모드는 AI가 실시간으로 장면을 분석해 스포츠 경기 시청 시 화질과 음질을 자동으로 최적화하는 기능이다.

라이즈는 각자의 관심사에 맞는 제품을 선정해 소개하는 숏폼 영상 콘텐츠를 제작했다. 이 영상들은 5일(현지시간)부터 삼성전자 유튜브와 라이즈 공식 소셜 채널을 통해 순차적으로 공개된다.

K팝 아티스트 라이즈(RIIZE)가 삼성전자 '더 퍼스트룩' 단독 전시관에서 두 번 접는 폴더블폰 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 소개하고 있다.

K팝 아티스트 라이즈(RIIZE)가 삼성전자 '더 퍼스트룩' 단독 전시관에서 구글의 최신 AI 모델 '제미나이(Gemini)'를 탑재한'비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고를 소개하고 있다.

◆라이즈 음원으로 느끼는 삼성의 ‘AI 사운드’

삼성전자가 업계 최대인 4628㎡(약 1400평) 규모로 윈 호텔에 마련한 단독 전시장 곳곳에서는 라이즈의 히트곡이 흘러나오며 관람객들의 귀를 사로잡았다. 프랑스 유명 가구 디자이너 에르완 부훌렉과 협업해 예술 작품 같은 디자인을 갖춘 스피커 ‘뮤직 스튜디오 5’ 스피커, 포터블 프로젝터 ‘더 프리스타일+’ 등에서 차별화된 AI 사운드를 체험하기 위해 ‘붐 붐 베이스’, ‘플라이 업’ 등 라이즈의 히트곡이 재생됐다.

라이즈 멤버들은 “직접 삼성의 AI 기술을 체험하고 사용해 보니 너무 쉽고 편리하다”며 “K팝 아티스트로서 K브랜드 삼성의 ‘일상 속 AI’를 함께 알릴 기회를 가질 수 있어 좋았다”고 소감을 전했다.

박정미 삼성전자 글로벌마케팅실 부사장은 “전 세계 젊은 세대가 삼성의 AI 기술에 대해 체험하고 공감할 수 있도록 라이즈와 협업했다”고 밝혔다.

