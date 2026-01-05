용인시의 ‘인공지능’ 행정…中企에 수출패키지 지원

default

용인특례시가 전국 시·군·구 가운데 처음으로 인공지능(AI)을 활용해 중소기업 수출을 지원하는 내용의 ‘2026년 수출지원사업 종합계획’을 내놓았다. 시는 한국무역협회와 손잡고 수출 경쟁력 강화를 위한 수출패키지를 지원하고, 포르투갈 등 유럽지역에 시장개척단을 파견한다.

5일 용인시에 따르면 시는 올해 정책 목표를 ‘AI·디지털 기반 중소기업 국제 경쟁력 강화’로 설정하고 △AI·디지털 무역지원체계 △지역 기반 수출협력 네트워크 △전략적 해외마케팅의 구축과 지원을 위해 3개 전략과 12개 사업을 운영한다.

핵심은 ‘AI 수출패키지 지원사업’이다. 생성형 AI를 활용해 구매자·판매자 간 연결, 무역마케팅 교육, 해외마케팅 콘텐츠 제작 등을 돕는다. 수출 전 과정을 망라하는 일종의 AI 기반 프로그램이다.

아울러 일본 도쿄에 중소기업 제품의 판촉과 수출 상담을 담당하는 ‘용인시 팝업스토어’를 개설한다. 올해 한국문화의 날과 연계해 포르투갈·조지아·아제르바이잔 등 유럽지역에는 해외시장개척단을 확대·파견할 예정이다.

인공지능 이미지. 세계일보 DB

용인시 수출·홍보 브랜드 ‘요고(YOGO)’ 활용에도 적극적으로 나선다. 해외 바이럴 마케팅과 해외전시회 참여를 본격 추진해 한류를 활용한 K-뷰티와 K-푸드 등 소비재 분야 기업의 홍보 창구 다각화에 도전할 방침이다.

이상일 시장은 “지난해 용인의 수출기업 수는 2612개로, 전년도보다 2.4% 늘고 지역 중소기업의 해외 진출도 확대되고 있다”며 “올해는 AI를 활용하는 실효성 높은 지원사업을 거쳐 지역 중소기업이 세계 시장에 더 많이 진출하고 경쟁력도 키울 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 용인시는 AI를 다양한 행정 서비스에 활용해 주변 지자체들의 이목을 끌고 있다. AI를 접목한 ‘공동주택관리 질의 민원 데이터베이스’를 구축하고, 시 누리집에는 ‘실시간 AI 번역 서비스’를 개설했다.

또 AI·빅데이터를 활용해 ‘체납차량 사전 예측 단속 시스템’을 운영, 업무 효율을 4배나 끌어올렸다. 이 시스템은 체납차량 출현 지도를 만들어 이를 단속에 이용하도록 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지