김여사 “오랜 팬입니다” 펑리위안 “감사합니다” [한·중 정상회담]

이재명 대통령과 함께 중국을 국빈 방문 중인 김혜경 여사는 5일 시진핑 중국 국가주석의 배우자인 펑리위안 여사와 차담을 함께하며 친분을 다졌다. 김 여사는 한·중 간 가교 역할을 해온 중국 여성들에게 한식을 대접하는 등 한국 문화를 알리는 역할도 수행했다.

김 여사는 이날 베이징 인민대회당 복건청에서 진행한 펑 여사와의 차담에서 “지난해 11월 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 때 시 주석이 오실 때 펑 여사도 오실 줄 알고 기대했는데 안 오셔서 많이 서운했다”며 “이렇게 베이징에서 뵙게 되니 너무 반갑다”고 말했다. 펑 여사는 “지난해 시 주석이 한국을 국빈방문했을 때 이 대통령이 시 주석을 위해 아주 성대한 환영식을 개최했다”며 “그때 김 여사가 제게 안부 인사를 건네줬는데 이 대통령과 김 여사께 감사를 표하고 싶다”고 화답했다.

이재명 대통령과 중국을 국빈 방문한 김혜경 여사(왼쪽)가 5일 베이징 인민대회당에서 열린 공식환영식 후 시진핑 중국 국가주석의 부인 펑리위안 여사와 함께 어린이들을 향해 손을 흔들고 있다. 베이징=연합뉴스

이재명 대통령과 함께 중국을 국빈 방문한 김혜경 여사(왼쪽)가 5일 한·중 정상회담이 열린 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석의 부인 펑리위안 여사와 차담을 나누고 있다. 김 여사가 펑 여사를 향해 “오래전부터 팬”이라고 인사를 건네자 펑 여사는 “감사하다”고 화답했다. 베이징=연합뉴스

김 여사가 펑 여사에게 “사실 오래전부터 펑 여사의 팬이다”라고 말하자 펑 여사가 감사하다고 답하기도 했다. 이어 펑 여사는 “2014년도에 시 주석과 함께 한국을 국빈방문한 적이 있다. 그때 아주 아름다운 창덕궁을 찾아갔고 밤에는 동대문시장을 둘러봤다”라면서 “한국 사람들의 아주 뜨겁고 친구를 잘 맞이하는 성격이 제게 아주 깊은 인상을 줬다”고 말하기도 했다.

김 여사는 이날 주중국대사관저에서 양국 간 가교 역할을 해온 중국인 여성 인사들을 초청해 떡만둣국을 대접하기도 했다. 안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 “김 여사는 ‘한·중 양국 간 우호 교류에 큰 역할을 해주신 분들께 한 끼를 대접할 수 있어 매우 뜻깊다’며 반가움을 전했다”고 설명했다. 김 여사는 참석자들에게 “한국에서는 새해가 되면 떡국을 먹고 중국에서는 춘절에 만두를 먹는 풍습이 있다고 들었다. 떡만둣국은 양국의 새해 문화를 함께 담은 음식으로, 평안하고 넉넉한 한 해가 되기를 바라는 마음을 담았다”고 설명하며 “여러분이 만들어가는 모든 순간이 한중 우호 관계를 더욱 풍요롭게 하는 중요한 토대가 된다. 이런 노력이 앞으로도 계속 이어질 수 있도록 힘써주길 바란다”고 당부했다고 안 부대변인은 전했다. 김 여사는 이날 “한식을 세계에 널리 알리고 싶다는 사명감을 가지고 있다”며 ‘K푸드’를 주제로 한 두 번째 책 발간을 준비 중이라고 밝히기도 했다.

