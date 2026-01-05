충남 천안 한국기술교육대 취업률 82.8%… 전국 4년제 대학 1위

충남 천안의 한국기술교육대학교(KOREATECH·총장 유길상)가 취업률 82.8%를 기록하며 전국 4년제 대학 가운데 1위를 차지했다.

전국 일반대학 중 취업률이 80%를 넘긴 대학은 한국기술교육대학교가 유일하다. 이는 4년제 일반대학 평균 취업률 62.8%보다 20.0%p 높은 수치다.

충남 천안 한국기술대학교 캠퍼스 전경.

5일 한국기술교육대에 따르면 이번 성과는 교육부가 발표한 ‘2024년도 고등교육기관 졸업자 통계조사’ 결과에 따른 것이다.

이번 조사는 2023년 8월 졸업자와 2024년 2월 졸업자를 표본으로 진행됐다. 한국기술교육대는 졸업자 787명 가운데 진학자와 입대자 등 제외자 88명을 제외한 699명 중 579명이 취업해 취업률 82.8%를 기록했다. 이는 전년도 80.1%보다 2.7%p 상승한 수치다.

한국기술교육대는 2019년도 취업률 84.7%로 전국 1위를 기록한 이후 5년 만에 다시 정상에 올랐다. 또한 교육부가 건강보험 데이터베이스(DB)와 연계해 취업률 조사를 실시한 2010년 이후 15년간 총 7차례나 취업률 1위를 기록하며, 국내 최고 수준의 취업 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

학부(과)별 취업률은 에너지신소재화학공학부가 89.9%로 가장 높았으며, 전기·전자·통신공학부(88.4%), 메카트로닉스공학부(86.9%), 기계공학부(86.5%), 디자인건축공학부(82.8%), 산업경영학부(82.7%), 컴퓨터공학부(70.7%) 순으로 나타났다.

취업의 질을 보여주는 유지취업률(입사 후 11개월간 취업 상태 유지 비율)은 89.6%로, 전국 4년제 대학 평균 79.6%보다 10.0%p 높았다.

특히 3~4학년 때 교과과정 일부를 산업체 현장에서 장기간(4~10개월) 이수하는 장기현장실습(IPP·Industry Professional Practice) 참여자의 취업률은 88.0%로, 미참여자(77.1%)보다 10.9%p 높게 나타났다.

유길상 한국기술교육대학교 총장

2024년 졸업자 가운데 376명(47.8%)이 IPP에 참여했으며, 이는 국내 대학 가운데 장기현장실습 참여 비율이 가장 높은 수준이다. 한국기술교육대는 2024년 중앙일보 대학평가에서 ‘교육·혁신대학 평가’ 부문 58개 대학 중 6위를 차지했으며, ‘현장실습 참여학생 비율’ 지표에서는 2021년부터 2024년까지 4년 연속 1위를 기록했다.

유길상 총장은 “2023년부터 ‘취업률 1위 탈환’을 목표로 한 비전2030+ 추진 아래 모든 구성원이 한마음으로 노력한 결과 다시 정상에 설 수 있었다”며 “2026학년도 수시모집 경쟁률 11.20대 1로 비수도권 대학 중 2위, 정시모집 경쟁률 7.19대 1로 전년 대비 두 배 상승하는 등 취업과 입시 모두에서 탁월한 성과를 거뒀다”고 말했다. 이어 “이는 한국기술교육대학교의 교육이 사회로부터 확고한 신뢰를 받고 있다는 증거”라며 “앞으로도 교육 혁신과 학생 성장 지원 시스템을 강화해 대학의 브랜드 가치를 더욱 높여 나가겠다”고 강조했다.

한국기술교육대는 개교 초기부터 이론과 실험·실습 5대5 커리큘럼, 실무경력 3년 이상 교수진 채용, 졸업연구작품 제작 의무화 등 차별화된 공학교육 모델을 통해 학생들의 실무·융합 역량을 강화해 왔다. 또한 ‘다담미래학습관’ 등 세계적 수준의 교육·연구 인프라 구축과 생성형 AI를 전 교육과정에 적용하는 등 교육 혁신을 선도하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지