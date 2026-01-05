영천시, 2026년 병오년을 밝힌 새해둥이 탄생 축하

경북 영천시는 5일 관내 분만산부인과인 영천제이병원를 방문, 2026년 병오년 붉은 말의 해 새해둥이의 탄생을 축하했다고 밝혔다.

영천시는 5일 관내 분만산부인과인 영천제이병원를 방문, 2026년 병오년 붉은 말의 해 새해둥이의 탄생을 축하하고 있다.

올해 새해둥이는 지난 1일 출생한 체중 2.8kg의 건강한 여아로, 태명은 ‘꼼이’이며 서부동에 거주하는 염 씨와 이 씨 부부의 첫째 아기다.

산모 이모씨는 “우리 아이가 2026년 영천시 새해둥이로 태어나 많은 축하를 받게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 건강하고 바르게 성장하길 바란다”고 소감을 전했다.

이날 영천시장을 비롯해 보건소장, 건강관리과장 등 시 관계자와 병원 관계자들은 출산 가정에 새해 첫 탄생을 축하하고 따뜻한 응원의 뜻을 전했다.

영천시는 5일 관내 분만산부인과인 영천제이병원를 방문, 2026년 병오년 붉은 말의 해 새해둥이의 탄생을 축하한 가운데 최기문 영천시장과 병원관계자가 새해둥이를 살펴보고 있다.

최기문 영천시장은 “2026년 병오년의 시작을 알리는 새해둥이 탄생을 진심으로 축하드린다”며, “출산 및 양육 지원 강화를 위해 노력하고, 시민 모두가 안심하고 아이를 키울 수 있는 영천시를 만들어가겠다”고 말했다.

한편, 영천시는 아이 낳고 키우기 좋은 출산 친화적 환경 조성을 위해 지속적으로 노력을 이어갈 예정이다.

