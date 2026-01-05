경찰, 통일교 한일해저터널 수사 집중…세계피스로드재단 압수물 분석중

세계평화통일가정연합(통일교)의 정치인 금품수수 의혹을 수사 중인 경찰이 통일교의 한일해저터널 사업 관련 단체인 세계피스로드재단 자료 분석에 나선 것으로 확인됐다. 경찰은 통일교가 한일해저터널 사업을 추진하는 과정에서 정치인들과 접촉을 늘렸을 것이라고 보고 있다.

경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 5일 세계피스로드재단에서 압수한 자료들의 분석을 위해 유모 재단 사무국장 등 관계자 2~3명을 불렀다. 세계피스로드재단은 한일해저터널 사업을 담당한 통일교 산하 재단으로 세계평화터널재단에서 2017년 국토교통부의 허가를 받아 명칭을 바꿨다. 그 과정에서 통일교 측으로부터 금품수수를 받은 혐의를 받는 더불어민주당 임종성 전 의원의 협조를 받았다는 의혹이 제기된 바 있다.

경찰은 지난달 15일 재단 사무실을 압수수색했는데 한일해저터널 사업과 정치인 관련 자료들을 분석하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 이날 오전 기준 통일교 관련 참고인+피의자 33명에 대한 조사를 진행했다고 밝혔다. 오후에도 통일교 관계자 1명의 참고인 조사가 이뤄졌다.

윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 3차 조사에도 나섰다. 윤 전 본부장이 경찰 조사를 받는 것은 지난달 11일, 지난달 26일 이후 이번이 세 번째다.

