윤호중 “지방선거 부정과 불법행위 법·원칙 따라 엄정 대응”

윤호중 행정안전부 장관은 5일 신년사를 통해 “주민의 뜻을 훼손하는 부정과 불법 행위에는 법과 원칙에 따라 엄정히 대응하겠다”고 밝혔다.

윤 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 행안부 시무식에 참석해 “주민주권 실현의 핵심 과정인 제9대 지방선거가 공정하고 투명하게 치러질 수 있도록 지원하겠다”며 이같이 말했다.

윤호중 행정안전부 장관이 5일 오전 정부세종청사 중앙동 대강당에서 열린 2026년도 행정안전부 시무식에서 신년 인사말을 하고 있다. 행안부 제공

앞서 윤 장관은 2일 전국 경찰 지휘부 화상회의에서도 금품 수수와 흑색선전 등 선거범죄를 공천 단계부터 철저히 수사해 조기에 엄단해 달라고 경찰에 주문했다.

올해 6월 치러지는 전국동시지방선거를 앞두고 선거범죄를 차단하겠다는 메시지를 분명히 한 것으로 풀이된다. 최근 민주당에서 벌어진 지방선거 공천 논란과 무관치 않다는 분석이 나온다. 최근 강선우 의원은 지난 2022년 서울시당 공천관리위원 시절 자신의 보좌관이 서울시의원 후보였던 김경 씨로부터 1억원을 수수했다는 의혹으로 고발된 상태다. 더불어민주당 김병기 전 원내대표도 전직 구의원들로부터 수천만원을 받았다가 반환했다는 의혹과 관련해 고발이 접수됐다. 민주당은 1일 강 의원을 제명했다. 김 전 원내대표에 대해서도 징계 절차를 밟고 있다. 경찰은 이들 사건에 대해 고발인 조사를 진행할 예정이다.

윤 장관은 또 “‘진짜 자치’, ‘주민주권’을 실현하겠다”며 “수도권 집중에 따른 지역 불균형에 맞서 충남·대전 통합을 시작으로 대한민국 성장의 축을 확장하겠다"고 밝혔다.

이어 “사회 양극화와 지방소멸과 같은 난제를 극복하기 위해 사회연대경제를 굳건히 뿌리내리고, 지역 공동체의 회복을 이끌어 나가겠다”며 “소비쿠폰으로 나타나기 시작한 민생 회복의 신호를 국민이 체감할 수 있는 변화로 만들겠다”고 덧붙였다.

윤 장관은 “신뢰받는 인공지능(AI) 민주정부를 구현하겠다”며 “인공지능 대전환 시대를 선도하기 위해 정부 운영과 공직문화 전반을 인공지능 친화적으로 과감히 혁신하겠다”고 했다.

그러면서 “대국민 민원 서비스에 AI 기능을 탑재해 원스톱으로 민원을 처리하고, 국민 편의와 행정 효율을 함께 높이겠다”고 부연했다.

윤 장관은 조직문화 개선 방침도 밝혔다. 그는 “간단한 보고는 메신저를 활용하고, 보고서를 꾸미는 일이나 불필요하게 대기하는 시간들은 과감히 줄이겠다”며 “직원 누구나 AI를 업무에 활용할 수 있도록 하고, 업무 과정은 더 단순하고 효율적으로 바꾸겠다”고 밝혔다.

또 “서로 존중하는 존댓말 사용과 근무시간 외 연락을 가급적 자제하는 문화가 자연스럽게 자리 잡도록 하겠다”며 “이를 통해, 직원 모두가 존중받고 행복하게 일할 수 있는 일터를 만들어 가겠다”고 했다.

