이창용 “올해 韓 경제 ‘K자형 회복’…체감 경기와 괴리 클 것”

이창용 한국은행 총재는 5일 “올해 우리 경제는 지난해보다 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되지만, 부문 간 격차가 큰 ‘K자형 회복’으로 인해 체감 경기와는 괴리가 클 것”이라고 밝혔다.

이 총재는 이날 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘범금융 신년인사회’에 참석해 “올해도 우리 경제를 둘러싼 여건이 쉽지 않으리라고 예상된다”며 이같이 말했다.

5일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 범금융 신년 인사회에서 이창용 한국은행 총재가 신년사를 하고 있다. 연합

이 총재는 “통상환경과 주요국의 재정정책과 관련된 다양한 위험 요인들이 여전히 상존하고 있으며, 글로벌 인공지능(AI) 산업에 대한 기대 조정 가능성 등도 거론되고 있다”며 “펀더멘털(기초체력)과 괴리된 환율 절하 흐름은 중장기적인 산업 경쟁력 강화, 자본시장 제도 개선뿐 아니라 정부, 중앙은행을 비롯한 유관기관간의 긴밀한 협력을 요구하고 있다”고 강조했다.

그는 올해 통화정책과 관련해선 “높아진 불확실성 하에서 성장, 물가, 금융안정 등 정책변수 간 긴장이 한층 고조되는 점을 고려해 다양한 경제지표를 자세히 점검하면서 정교하게 운영해 나갈 것”이라며 “그 과정에서 시장과 적극적인 소통을 통해 경제 상황에 대한 인식 차이를 좁히고 정책 방향성을 적시에 설명하는 책임도 충실히 이행하고자 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지