현대차 모베드 “지형 한계란 없다” [CES 2026]

현대자동차그룹은 ‘CES 2026’을 계기로 인공지능(AI) 로보틱스 생태계로의 확장을 본격화한다. 로보틱스 기술 경쟁력을 자랑하며 모빌리티를 넘어 피지컬 AI 기업으로 한 단계 나아간다는 취지다.



현대차는 4일(현지시간) CES 2026에서 차세대 자율주행 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’(MobED)가 로보틱스 부문에서 최고혁신상을 받았다고 밝혔다. 이번 수상은 현대차가 CES에 참가한 2009년 이후 처음이다. 부문별 최고 점수를 받은 출품작에 주어지는 최고혁신상 수상은 로보틱스 기술력과 제품 경쟁력을 동시에 인정받았다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

CES 2026에서 로보틱스 부문 최고혁신상을 받은 현대차의 ‘모베드’(MobED). 현대차 제공

모베드는 너비 74㎝, 길이 115㎝ 크기의 몸통에 바퀴 4개가 달린 자율주행 로봇으로, 최대 시속 10㎞로 주행하며 최대 적재중량은 라인업에 따라 47∼57㎏이다. 1회 충전으로 4시간 이상 주행할 수 있다. 가장 큰 특징은 ‘지형 한계를 뛰어넘는 주행 안정성’이다. 편심 휠 기반 ‘드라이브 앤드 리프트(DnL) 모듈’을 적용해 불규칙한 노면이나 경사로에서도 차체를 원하는 기울기로 조절할 수 있다. 톱 모듈을 간단하게 결합할 수 있어 배송, 물류, 촬영 등 다양한 목적으로 활용이 가능하다. 모베드 조종기는 3D 그래픽 기반의 터치스크린으로 구현돼 누구나 손쉽게 조작할 수 있다.



모베드는 자율주행 로봇 구현을 위한 연구개발용 모델 ‘베이직’과 자율주행 기술이 적용된 ‘프로’ 두 개 라인업으로 구성된다. 프로 모델은 AI 기반 알고리즘과 라이다·카메라 융합 센서를 적용한 자율주행 기술이 탑재됐다.



현대차는 올해 1분기부터 모베드를 양산해 판매할 계획이다. 모베드는 2022년 CES에서 콘셉트 모델로 첫선을 보인 뒤 3년간 제품 개발 과정을 거쳤다. 이번 CES에서는 모베드 기술 발표, 실시간 시연도 진행한다. 현동진 현대차 로보틱스랩장은 “이번 수상은 현대차그룹의 로보틱스 기술이 일상의 가치를 높이는 방향으로 진화하고 있음을 보여준다”며 “고객에게 가까이 다가가는 혁신 솔루션이 될 수 있도록 AI 기반 로봇 자율주행 기술을 지속 개발하겠다”고 말했다.

