한화오션·협력사들 “상생으로 쾌속항진”

한화오션과 한화오션 사내협력회사협의회가 5일 ‘원·하청 상생협력 선포식’(사진)을 갖고 긴밀하게 소통하며 함께 발전을 이뤄 나가기로 약속했다.



서울 중구 한화오션 서울사무소에서 열린 선포식에는 김민석 국무총리와 김경수 지방시대위원장, 권창준 고용노동부 차관이 참석해 한화오션 원·하청 간 상생 노력을 축하하고 격려했다.



김 총리는 축사를 통해 “이재명 대통령께서는 (지난달) 고용노동부 업무보고에서 한화오션이 협력사 근로자들께 원청과 같은 비율의 성과급을 지급하기로 한 결정을 높게 평가하셨다”며 “한화오션이 협력사 임금 체불 방지 제도를 도입하고 협력사 노동자들을 상대로 한 손해배상 청구 소송을 취하한 점에 대해서 깊이 감사드리고 의미 있게 평가한다”고 말했다. 그는 “오늘 한화오션과 협력사가 보여준 상생 협력의 실천이 모든 산업에서 신뢰를 쌓고 미래로 나아가는 이정표가 되기를 기대한다”고 했다.



한화오션과 사내 협력사가 서명한 협약서에는 “회사는 경영성과를 원·하청 차별 없이 함께 공유하여 회사와 협력사 직원 간 보상 격차를 해소함으로써 협력사 직원들의 실질적인 근로조건이 개선될 수 있도록 노력한다”는 내용이 담겼다.



김희철 한화오션 대표는 “한화오션은 협력사를 동반자로 존중하며 원·하청이 함께 성장하는 구조 속에서 대한민국 제조업의 새로운 경쟁력을 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.

