“벌써 그립다”… 안성기 1952~ 2026

한국 영화사를 대표해온 배우 안성기가 5일 오전 별세했다. 향년 74세.

한국영화배우협회와 소속사 아티스트컴퍼니에 따르면 고인은 이날 서울 용산구 순천향대학교병원에서 치료받던 중 가족이 지켜보는 가운데 세상을 떴다. 지난달 30일 자택에서 쓰러져 중환자실로 이송됐으나 끝내 회복하지 못했다.

고인은 한국 영화사의 흐름과 생애를 나란히 한 배우였다. 다섯살에 영화 ‘황혼열차’(1957)로 데뷔해 ‘고래사냥’(1984), ‘투캅스’ 시리즈, ‘태백산맥’(1994), ‘실미도’(2003) 등 170여편에 출연하며 60여년간 충무로의 큰 별로 자리했다. 절제된 삶을 살아온 그는 특유의 온화한 성품과 중재자로서의 역량으로 부산국제영화제 집행위원장, 신영균예술문화재단 이사장 등을 맡아 한국 영화 발전에 힘썼다.

정부는 이날 고인에게 문화분야 최고 영예인 금관문화훈장(1등급)을 추서하고 최휘영 문화체육관광부 장관이 빈소에서 유족에게 훈장을 전달했다.

