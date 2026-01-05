저축은행 금리 시중은행보다 낮아지자 ‘역머니무브’

최근 저축은행의 예금 금리가 하락하고 시중은행 금리는 오르면서 2금융권으로 이동했던 자금이 1금융권으로 회귀하는 ‘역머니무브’가 감지되고 있다. 지난해 가계대출 관리 강화로 저축은행으로 대출이 몰린 가운데 예금은 늘지 않으면서 저축은행의 건전성 관리에도 적신호가 켜졌다.

서울 시내의 한 저축은행. 연합뉴스

5일 저축은행중앙회에 따르면 전국 79개 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균금리는 연 2.92%로 집계됐다. 1년 전 3.33%와 비교하면 0.41%포인트 떨어진 수준이다.



이날 기준 은행연합회에 공시된 1금융권 1년 만기 정기예금 금리를 보면 저축은행 평균과 비슷하거나 이를 웃돌고 있다. 5대 시중은행 중 NH농협·신한은행은 우대금리 포함 연 3.00%를 제공하는 상품이 있고, 지방은행인 BNK경남·SC제일은행은 최고 3.15%를 제공하고 있다.



인터넷전문은행을 봐도 카카오뱅크가 2.95%, 케이뱅크는 2.96%, 토스뱅크는 2.80%로 저축은행에 준하는 수준의 이자를 제시하고 있다.



통상 저축은행은 시중은행보다 금리가 높은 편이지만, 제2금융권의 금리 메리트가 사라지자 예금자들은 상대적으로 안정성이 높은 시중은행을 선택하고 있다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 저축은행 수신잔액은 지난해 9월 말 105조165억원에서 10월 말 103조5094억원으로 한 달간 1조5071억원 감소했다. 지난해 9월부터 저축은행 예금보호한도가 기존 5000만원에서 1억원으로 두 배 상향되며 2금융권으로의 ‘머니무브’가 나타날 수 있다는 관측이 제기됐지만, 반대로 ‘역머니무브’가 진행되고 있다.



한편 시중은행이 대출 문턱을 높이면서 그 수요는 2금융권으로 옮겨가고 있다. 지난달 금융당국이 발표한 ‘2025년 11월 가계대출 동향’에 따르면 전 금융권 가계대출은 4조1000억원 증가하며 전월(+4조9000억원) 대비 증가폭이 감소했지만, 제2금융권 가계대출은 1조9000억원 늘며 전월(+1조2000억원) 대비 증가폭이 확대됐다. 저축은행 가계대출은 한 달 새 400억원 줄었지만, 감소폭은 전월(-2000억원) 대비 축소됐다.



이 같은 구조는 저축은행에 부담으로 작용한다. 대출이 늘어도 이를 뒷받침할 수신이 함께 확대되지 않으면 조달비용이 커지는 데다, 저축은행으로 신용도가 낮은 차주들이 유입되면서 연체율 및 충당금 부담도 이어지고 있다.



저축은행 업계는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실로 인한 건전성 관리에 주력하고 있어 당장 수신금리를 올려 조달비용을 늘리면서까지 자금을 유치하기 어렵다. 반면 시중은행 등은 최근 상승한 시장금리 등을 예금이자에 반영하고 있어 한동안 1·2금융권 간 ‘금리 역전’은 이어질 전망이다.

