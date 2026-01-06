[이코노 브리핑] 하나銀, ‘연기금투자풀 수탁은행’ 신규 선정 외

하나銀, ‘연기금투자풀 수탁은행’ 신규 선정

하나은행은 연기금투자풀의 신규 수탁은행(신탁업자)으로 선정됐다고 5일 밝혔다. 연기금투자풀은 재정경제부가 기금 여유자금의 안정성·수익성 제고를 위해 도입한 제도다. 하나은행은 올해부터 2029년까지 4년간 연기금투자풀에 속한 기금·공공기관의 투자자산에 대한 취득·처분·결제·보관 등 통합관리를 비롯해 기준가의 적정성 검증 및 운용행위 감시업무 등을 수행하게 된다. 하나은행은 이번 선정으로 기존 수탁계약을 맺은 국민연금·공무원연금·사립학교교직원연금을 비롯해 연기금투자풀에 속한 군인연금까지 4대 공적연금의 수탁업무를 모두 전담하게 됐다.

AIA생명 ‘글로벌 파워 美달러 연금보험’ 출시

AIA생명은 ‘(무)AIA 글로벌 파워 미국달러 연금보험’을 출시했다고 5일 밝혔다. 이 상품은 월납 금리연동형 연금보험으로, 글로벌 안전자산인 미국달러를 활용한 통화 분산을 통해 연금자산의 가치를 높이기 위해 설계됐다. 연금강화 보너스·미국 금리연동 보너스·고액계약 보너스 등 3가지 보너스 구조를 적용했다. ‘원화환산서비스(CES)’를 통해 별도의 환전 과정 없이 원화 또는 미국달러로 보험료 납입과 연금·보험금 수령이 가능하다.

메리츠證, 새 계좌 美주식 무료 수수료 중단

메리츠증권은 금융시장 안정 및 투자자 보호를 위해 신규 가입자를 대상으로 진행했던 미국 주식 무료 수수료 이벤트를 종료한다고 5일 밝혔다. 최근 고환율의 주요인으로 개인투자자들의 해외주식 열풍이 지목되면서 금융당국은 ‘투자자 보호’라는 명목으로 증권사의 해외주식 영업과 관련해 압박 수위를 높이고 있다. 메리츠증권은 “이벤트 종료 시점 이전에 개설된 계좌는 2026년 말까지 기존과 동일한 혜택이 유지된다”고 설명했다.

