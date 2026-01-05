2025년 조선 고궁 나들이객 1780만명

지난해 4대 궁과 종묘, 조선왕릉을 찾은 관람객이 처음으로 1700만명을 돌파했다.

새해 첫 주말인 지난 4일 서울 종로구 경복궁에서 시민 및 외국인 관광객들이 수문장 교대식을 관람하고 있다. 연합뉴스

국가유산청 궁능유적본부는 2025년 한 해 경복궁·창덕궁·창경궁·덕수궁과 종묘, 조선왕릉을 찾은 방문객이 1780만5664명으로 잠정 집계됐다고 5일 밝혔다.2024년 연간 관람객(1578만129명)보다 12.8% 늘어난 수치다. 창덕궁과 창경궁의 경우 12월 30∼31일 관람 통계 일부가 아직 반영되지 않아 최종 수치는 이보다 더 늘어날 전망이다.



고궁과 종묘, 조선왕릉 관람객이 1700만명을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 궁·능 관람객은 코로나19가 유행하던 2021년 669만8865명까지 떨어졌으나, 2022년부터 올해까지 4년 연속 1000만명대를 유지했다. 특히 최근 3년간 연간 관람객은 2023년 1437만7924명, 2024년 1578만129명, 2025년 1780만5664명으로 해마다 역대 최다 기록을 경신했다.



지난해 관람객이 가장 많이 찾은 고궁은 경복궁이었다. 경복궁 연간 관람객은 688만6650명으로 전체 궁·능 관람객의 38.7%를 차지했다. 외국인 관람객의 꾸준한 증가도 눈에 띈다. 지난해 고궁과 종묘, 조선왕릉을 찾은 외국인 관람객은 총 426만8590명으로, 2024년(317만7150명)보다 34.4% 늘었다. 연간 관람객 네 명 중 한 명꼴로 외국인인 셈이다.

