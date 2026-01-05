신월성원전 1호기 계획예방정비…주요 설비 점검·개선

한국수력원자력 월성원자력본부는 경주 신월성 1호기(가압경수로형·100만㎾급)가 5일 오전 10시 2분쯤 발전을 중지하고 제9차 계획예방정비에 들어갔다고 밝혔다.

월성원자력본부 전경. 월렁본부 제공

신월성 1호기는 계획예방정비 기간 원자력안전법 및 전기사업법에 따른 법정 검사를 비롯 원전 연료 교체, 발전설비 전반에 대한 점검 및 설비개선을 실시한다.

이후 오는 2월 12일쯤 발전을 재개할 방침이다.

