김영훈 장관 “쿠팡 고쳐 쓰기 할 수 있겠나” 비판

“고쳐 쓰기를 할 수 있을 것이라 생각하고 (청문회를) 들어갔었는데, 고쳐 쓰기를 할 수 있겠느냐는 생각이 들었다.”

김영훈 고용노동부 장관이 5일 정부 세종청사 기자실을 찾아 쿠팡의 청문회 태도를 비판하고 나섰다. 김 장관은 “큰 병이 나기 전에 징후가 있는데 (쿠팡이) 산재를 제대로 대응 못 하고, 은폐했기 때문에 대량의 정보 유출도 발생했다고 본다”고 했다.

김영훈 고용노동부 장관이 2025년 12월31일 서울 여의도 국회에서 열린 제430회국회(임시회) 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 연석 청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

김 장관은 지난해 12월30일부터 이틀간 국회에서 열린 쿠팡 청문회에서 쿠팡의 산업재해 은폐 의혹 관련해 노동부가 엄중히 조사하겠다고 예고했다. 야간근로 문제와 관련해서도 필요하면 선제 조치를 검토하겠다고 했다.

김 장관은 “‘저래서 되겠나’라는 생각이 들었다”며 “사고의 원인이 무엇인지를 정확히 좀 진단하고, 그 대책이 나올 수 있다고 보는데 그런 것들이 전혀 잘 안 보여서 안타깝다”고 털어놨다. 이어 “어느 한 기업을 없애고 말고의 문제가 아니라 쿠팡이 이번에 교훈이 무엇인지 잘 찾고 어떻게 하겠다고 하면 우리 국민은 또 기회를 주지 않나”라면서 “그런데 그런 모습이 잘 보이지 않는 것 같아 안타까웠다”고 부연했다.

김 장관은 범정부 차원의 청년 고용 대책을 마련하고 있다고 설명했다. 쉬었음 인구가 나날이 늘어가는 데 따른 것이다. 그는 “재정경제부와 청와대 정책실, 노동부를 비롯해 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 관계 부처가 합동으로 청년 대책을 준비 중”이라며 “노동부는 152만 명 규모의 청년 데이터베이스를 바탕으로 ‘쉬었음 청년’의 실태와 유형을 보다 구체적으로 분석해 관계 부처에 제공할 것”이라고 설명했다.

‘쉬었음’이라는 용어 변경도 검토에 나섰다. 그는 “열심히 일하고 있는데 왜 자꾸 쉬었음이라고 하냐 그 용어부터 바꿔달라 이런 이야기도 많이 들었다”며 ‘준비 중 청년’ 등 표현을 고민하고 있다고 했다.

