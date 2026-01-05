LG전자 베스트샵 수원본점, '리뉴얼 그랜드 오픈' 가전 행사 진행

프리미엄 가전 매장 LG전자 베스트샵 수원본점은 매장 리뉴얼과 우수 지점장 발령을 기념해 ‘리뉴얼 그랜드 오픈’ 가전 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 1월 1일부터 15일까지 사전 예약을 시작으로, 1월 16일부터 31일까지 본 행사, 2월 1일부터 행사 종료 시까지 파이널 행사로 나뉘어 운영된다.

LG전자 베스트샵 수원본점은 새롭게 단장한 매장 환경을 통해 고객 상담과 제품 체험 편의성을 높이고, 행사 기간 동안 다양한 가전 구매 조건을 마련했다. 행사 기간 중 전 제품을 대상으로 구매 혜택이 제공돼 보다 합리적인 조건으로 가전 구매가 가능하다.

결혼가전 및 혼수가전 구매 고객과 입주·이사를 앞둔 고객을 위한 추가 혜택도 준비됐다. 전문 매니저의 1:1 상담을 통해 라이프스타일과 예산에 맞춘 제품 구성이 가능하도록 지원한다.

최근 이용자가 늘고 있는 ‘LG전자 구독’ 서비스 관련 혜택도 행사 기간 동안 제공된다. 가전 구독 신청 고객에게는 계약 기간 내 무상 A/S(개인 과실 제외), 초기 비용 부담 완화, 연계 할인 등의 조건이 적용된다.

다품목 구매 고객을 위한 혜택도 마련됐다. TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 25개 품목 가운데 2개 이상을 동시에 구매할 경우 추가 혜택이 제공된다.

구매 금액대에 따라 햄튼, 에머, 테팔, WMF, 한국도자기, 콕스타, BRK, 라체나 등 주방용품 및 생활가전 사은품이 제공되며, 300만 원 이상부터 3,000만 원 이상 구매 고객에게는 최대 150만 멤버십 포인트가 지급된다.

한편 LG전자 베스트샵 수원본점은 Apple 제품 취급 매장으로, iPhone 17 시리즈 출시를 기념해 이벤트를 진행한다. 최신 아이폰 시리즈와 관련한 상담 및 개통 서비스도 함께 운영하고 있다. SKT, KT, LG유플러스 통신사 및 자급제 모델에 대한 비교 상담이 가능하다.

매장 관계자는 "우수 지점장 발령과 리뉴얼 오픈을 기념해 감사의 마음을 담아 역대급 혜택을 준비했다"며 "보다 편안한 환경에서 가전을 체험하고 상담받을 수 있도록 준비했으며, 가전 구매를 계획 중인 고객들에게 도움이 되는 행사가 되길 바란다"고 말했다.

LG전자 베스트샵 수원본점 행사 관련 자세한 내용은 매장 방문 또는 문의를 통해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지