“군대 갈 때 차비도 지원”… 정읍시 입영 지원금 ‘20만원’으로 인상

전북 정읍시가 병역 의무를 이행하는 지역 청년들의 경제적 부담을 덜기 위해 입영 지원금을 기존 10만원에서 20만원으로 인상했다.

정읍시는 최근 물가 상승과 입영 시 발생하는 교통비·생활 준비 비용 등을 고려해 입영 지원금을 20만원으로 증액했다고 5일 밝혔다. 이에 따라 향후 현역병 또는 사회복무요원으로 입영하는 청년은 1인당 20만원의 지원금을 받게 된다. 또 이미 입영한 청년들에게도 추가로 10만원을 지원한다.

정읍시청 청사.

지원 대상은 입영일 기준 1년 이상 정읍시에 주민등록을 두고 거주한 청년으로, 지역에 실제 생활 기반을 둔 경우만 혜택이 제공된다.

특히 이번 지원금 인상은 제도 시행 이전에 10만원을 이미 받은 입영자에게도 동일하게 적용된다. 시는 최종 지원 기준에 맞춰 차액 10만원을 추가로 지급해 모든 대상자가 20만원을 받을 수 있도록 할 계획이다.

입영 지원금은 대상자 본인이나 가족이 입영통지서와 신분증을 지참해 거주지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하면 신청할 수 있다.

이학수 정읍시장은 “병역 의무를 성실히 이행하는 청년들에게 지역 사회가 함께 응원의 뜻을 전하는 정책”이라며 “앞으로도 청년들이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.

