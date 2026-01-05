정동원, 2월 해병대 입대 전 미니앨범 발표…"팬들 위한 선물"

가수 정동원이 내달 해병대 입대를 앞두고 새 미니앨범을 내놓는다.



소속사 쇼플레이엔터테인먼트는 정동원이 다음 달 5일 오후 6시 새 미니앨범 '소품집 Vol.2'를 발매한다고 5일 밝혔다.

쇼플레이엔터테인먼트 제공.

'소품집'은 정동원의 신곡과 자신의 감성으로 리메이크한 명곡들을 모은 앨범이다. 첫 리메이크 앨범인 '소품집 Vol.1'은 지난 2023년 발매됐다.



이번 앨범에는 신곡 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'과 변진섭의 '너에게로 또 다시'를 리메이크한 노래가 더블 타이틀곡으로 실린다.



'오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'은 방황의 시간을 보내는 이들에게 조용한 위로를 건네는 포크 스타일의 발라드다.



앨범 수록곡은 총 5곡으로, 더블 타이틀곡과 함께 조항조의 '거짓말', 김광석의 '이등병의 편지', 김정수의 '당신'을 리메이크한 곡이 담겼다.



정동원은 앨범 발매와 함께 다음 달 13일 일산 킨텍스에서 팬 콘서트를 개최하며, 같은 달 23일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 시작한다.



소속사는 "입대를 앞두고 잠시 공백기를 갖게 되는 정동원이 팬들을 위해 준비한 선물 같은 앨범"이라며 "잠시의 이별을 앞두고 팬들에게 전하는 인사가 담겼다"고 설명했다.

<연합>

