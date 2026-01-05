'월수익 1억' 쯔양 "재테크? 주식 모르고 예금도 안 해"

먹방 유튜버 쯔양이 재테크를 하지 않는다고 밝히며 자신만의 돈 관리 방식을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상'에는 '월수입 외제차 한 대 쯔양의 돈 관리 비법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 작곡가 윤일상은 쯔양에게 "요즘 주식도 많이 하고 하는데 재테크 보통 관리 어떻게 하냐"고 물었다.

쯔양은 "저는 걱정할 게 없다. 안 한다"고 단호하게 답했다.

윤일상이 "재테크를 안 한다?"고 재차 묻자 쯔양은 "아무것도 안 한다. 주식 아예 모르고 관심도 없다. 이걸로 돈 불리자 이런 것 자체를 생각도 안 한다"고 말했다.

이어 "예금도 안 한다. 그냥 갖고 있다"고 덧붙여 윤일상을 놀라게 했다. 윤일상은 "주소가 어떻게 되지?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

쯔양은 유튜브를 통해 먹방 콘텐츠를 선보이며 구독자 1290만명 채널을 운영 중이다.

지난해 7월 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 "(유튜브 채널) 수익이 한 달에 1억 정도"라고 했다.

<뉴시스>

