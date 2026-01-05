세계일보

검색

[포토] 강호동 농협 회장, 보급형 스마트팜 방문

입력 : 2026-01-05 14:39:29 수정 : 2026-01-05 14:39:29
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

강호동(사진 오른쪽) 농협중앙회장이 5일 충남 논산 강경농협에서 열린 ‘농협금융-농협경제 보급형 스마트팜 협력사업 기념식’을 갖고 스마트팜 농장주와 대화를 하고 있다.

 

이번 기념식은 농협금융-경제 두 부문의 보급형 스마트팜 공급 확대를 위한 협력사업의 성과를 조명하고, 관내 스마트팜 농가의 운영 현황과 생육 동향을 점검하기 위해 마련됐다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

한사라 '시크한 매력'
  • 한사라 '시크한 매력'
  • 황신혜 '최강 동안 미모'
  • 장원영 볼에 '쪽'…팬들 난리 난 사진
  • 원진아 '잘록한 허리 라인'