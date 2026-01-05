[포토] 강호동 농협중앙회장, 보급형 스마트팜 농가 방문

강호동(사진 오른쪽) 농협중앙회장이 5일 충남 논산 강경농협에서 열린 ‘농협금융-농협경제 보급형 스마트팜 협력사업 기념식’을 갖고 스마트팜 농장주와 대화를 하고 있다.

이번 기념식은 농협금융-경제 두 부문의 보급형 스마트팜 공급 확대를 위한 협력사업의 성과를 조명하고, 관내 스마트팜 농가의 운영 현황과 생육 동향을 점검하기 위해 마련됐다.

