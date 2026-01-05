'클릭비' 출신 오종혁, 두 아이 아빠된다

오종혁이 가족들과 젠더리빌을 하고 있다. 오종혁 SNS

그룹 클릭비 출신 가수 오종혁(42)이 두 딸의 아빠가 된다.

오종혁은 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘이제 곧…더보기’라는 글과 함께 젠더리빌(태아의 성별을 밝히고 축하하는 이벤트) 영상을 공개했다. 영상에서 오종혁은 아내, 첫째 아이와 함께 분홍색 잠옷을 입고 있었다.

가족들과 함께 풍선을 터트리기 전 오종혁의 아내 박혜수는 첫째아이에게 “엄마 뱃속의 동생 남자 동생일까요, 여자동생일까요?”라고 물었고 아이는 “여자 동생”이라고 답했다.

이어 오종혁도 “딸이었으면 좋겠다. 딸 둘 아빠면 좋겠다”며 딸에 기대를 드러냈다. 박혜수는 “다들 오빠한테서 아들이 안보인다고, 완벽한 딸 둘 아빠상이라고 하더라”고 말했다.

풍선을 터뜨리자 분홍색 꽃가루가 터졌고 둘째 아이가 딸임이 밝혀졌다. 이를 지켜보던 가족들은 환호하며 기쁨을 나눴다. 부부는 “로지에 이어 또 다른 여자아이가 태어난다고 생각하니 궁금하고 기대된다”고.

오종혁은 아내의 배를 문지르며 “태명 깜짝아, 얼른 나와”라고 애정을 표현했다.

오종혁은 2021년 4월 사업가 박혜수 씨와 결혼했다. 이듬해 7월 첫째 딸 로지를 얻었으며, 지난해에는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 육아 일상을 공개한 바 있다.

한편 오종혁은 오는 30일부터 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게 : 더 라스트’ 10주년 기념 공연 무대에 오른다.

