기보, 인공지능 전환 전략 수립… 전사적 혁신 본격화

기술보증기금(기보)은 인공지능(AI) 기반 대국민 서비스 혁신과 업무 효율성 제고를 위한 ‘인공지능 전환(AX) 전략’을 수립하고, 5개년 로드맵을 마련했다고 5일 밝혔다.

기보는 이번 전략을 통해 조직 전반에 AI 활용 역량을 내재화하고, 데이터 기반의 지능형 의사결정 체계를 확립해 공공기관의 AX 혁신 모델을 제시할 방침이다.

이에 따라 조직과 보안, 리스크, 성과관리 등 전 영역을 포괄하는 전사적 AX 거버넌스 체계를 구축하고, AI 인프라 확보를 위한 단계별 추진 로드맵을 마련했다. 또 내·외부 의견을 폭넓게 수렴하고 기보의 밸류체인(기업의 부가가치 창출 과정·가치사슬) 전반을 분석해 AX 실행과제를 도출함으로써 전략의 실행력과 완성도를 높였다.

특히 고객정보를 활용한 맞춤형 상품 추천과 채권관리 규정 기반 법률 어시스턴트 등 업무 적용 가능성이 높은 시범과제를 선정해 실효성을 점검하고, 내부 구성원의 실행 의지를 제고할 계획이다.

기보는 또 AX 관련 기업에 대한 맞춤형 금융지원과 컨설팅을 강화하고, 디지털 소외계층을 위한 교육·홍보 사업을 병행하는 등 중소기업과 국민이 함께 참여하는 AI 상생 생태계 조성에도 적극 나설 방침이다.

박주선 기보 전무는 “이번 전략은 단순한 업무효율 개선을 넘어 체계적인 인공지능 전환 기반을 마련하고, 중소기업·국민과 함께 성장하겠다는 기보의 경영전략이 담긴 청사진”이라며 “공공기관으로서 인공지능 전환을 선도해 국민 편익을 증진하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

