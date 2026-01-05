케데헌, 美 크리틱스 초이스 2관왕…애니상·주제가상

지난해 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)가 미국 '크리틱스 초이스 어워즈'에서 2관왕을 안았다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 4일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 샌타모니카에서 열린 '제 31회 크리틱스초이스 시상식'에서 최우수 장편 애니메이션상을 차지했다.

전 세계 흥행작인 '주토피아 2'를 비롯 '인 유어 드림', '엘리오', '아르코' 등을 제치고 해당 부문 상을 안았다.

미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 비연속 8주 1위에 빛나는 OST '골든'으로는 주제가상도 받았다.

이 시상식은 크리틱스초이스협회(CCA)가 주관한다. 이 단체엔 북미 방송·영화 비평가·기자 약 600명이 소속돼 있다.

한편, '케이팝 데몬 헌터스'가 이번 크리틱스초이스 수상 이후 각종 시상식에서 얼마나 많은 상을 휩쓸지도 관심이다. '골든'은 내달 예정된 '제 68회 그래미 어워즈'에서 본상인 '올해의 노래'를 비롯 5개 부문 후보로 지명됐다.

또 3월 열리는 '제 98회 아카데미 시상식'에선 '골든'이 주제가상 예비후보에 올라 있다.

