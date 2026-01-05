대구 달서구, 공공자원 개방∙공유 우수기관 선정

대구 달서구는 2025년 공공자원 개방∙공유 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관상을 받았다고 5일 밝혔다.
이번 수상은 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관을 대상으로 공공자원의 개방과 공유서비스 운영 성과를 종합 평가한 결과로, 대구∙경북 지역에서는 달서구가 유일하게 선정됐다.
평가는 공공자원의 개방 실적과 공유서비스 운영 성과, 주민 활용도와 만족도 등을 종합적으로 심사해 우수기관을 선정한다.
달서구는 민선8기 6대 구정 운영방향과 연계한 공공자원 개방∙공유 정책을 통해 지역사회에 실질적인 혜택을 제공하고, 주민 체감도를 높인 점에서 높은 평가를 받았다. 특히, 올해 새로 문을 연 대구 유일 사회적경제지원센터를 비롯해 지역 최대 규모의 월배노인종합복지관, 연애부터 육아까지 생애주기별 정책 정보를 제공하는 ‘달서 결혼∙출산 정보 다이어리’ 등 주요 공공시설과 서비스를 개방∙공유 자원으로 신속히 반영해 주민이 일상에서 체감할 수 있는 공공자원 활용 범위를 크게 확대한 점이 긍정적으로 평가됐다.
이태훈 달서구청장은 “경제∙복지∙문화 등 구정 운영 전반에 공공자원의 개방과 공유를 연계해 온 노력이 이번 성과로 이어졌다”면서 “앞으로도 공공자원 개방∙공유 서비스가 주민 만족을 높이는 핵심 정책이 될 수 있도록 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
