광주·전남 행정통합 첫발… 추진기획단 공식 출범

광주·전남 행정통합을 전담할 ‘광주·전남 행정통합 추진기획단’이 공식 출범했다. 양 시·도의 행정통합을 위한 논의가 실질적인 추진 단계로 접어들었다는 평가다.

전남도는 5일 도청 18층 추진기획단 사무실 앞에서 현판식을 열고 행정통합을 단계적으로 신속히 추진하겠다는 의지를 밝혔다.

김영록 전남도지사가 5일 도청에서 참석자들과 ‘광주·전남 행정통합 추진기획단’ 현판 제막식을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남지사는 현판식에 앞서 발표한 담화문에서 “6월 3일 지방선거를 통해 통합단체장을 선출하고 7월 1일 역사적인 320만 광주·전남 행정통합의 새 시대를 열겠다”며 “시·도민의 희망과 의지를 하나로 모으겠다”고 강조했다.

이번 출범은 지난 2일 김영록 지사와 강기정 광주시장이 공동 발표한 ‘광주·전남 행정통합 선언’의 후속 조치다. 행정통합 논의가 선언을 넘어 준비와 실행 단계로 전환됐다는 의미를 갖는다.

현판식에는 김 지사와 강위원 경제부지사, 윤진호 기획조정실장, 고미경 자치행정국장 등 도 간부와 출연기관장이 참석해 광주·전남 대통합과 대부흥의 실현을 다짐했다.

추진기획단은 1단 2과 22명 규모로 구성됐으며 단장은 강위원 경제부지사가 맡는다. 추진기획단은 △기본구상·종합계획 수립 △특별법 제정 및 특례 발굴 △시·도 통합추진협의체 구성·운영 △도민 의견수렴 및 대외 홍보 등을 총괄한다.

광주·전남 행정통합은 국가균형발전을 목표로 한 ‘5극 3광역 체제’와 맞물려 AI·에너지 시대에 남부권 반도체 벨트의 중심축으로 도약하기 위한 전략적 선택으로 평가된다.

통합이 이뤄질 경우 서울특별시에 준하는 조직·재정 특례, 권한 이양, 교부세 추가 배분, 공공기관 이전 검토 등 다양한 혜택을 확보함으로써 AI·반도체·RE100 등 첨단 전략산업에서 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대된다.

광주시도 이날 별도로 ‘행정통합 추진기획단’을 구성했으며, 두 시·도의 기획단은 긴밀한 협력체계를 구축해 통합 추진 작업을 공동으로 진행한다.

김 지사는 “수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장으로 전환하는 ‘2026 대한민국 대도약’을 광주·전남에서 시작하겠다”며 “위대한 행정통합의 길에 320만 시·도민 모두가 주인공으로 함께해 달라”고 말했다.

