“저 다 주세요”…10인분 노쇼 피해식당 도운 ‘흑백요리사’ 셰프

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’(이하 ‘흑백요리사2’) 출연으로 주목받고 있는 임성근 셰프가 ‘노쇼’ 피해를 입은 식당을 도운 미담이 전해져 화제다.

지난달 28일 경북 김천에서 석쇠 불고기 식당을 운영하는 자영업자 A씨는 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 노쇼 피해 사실을 알렸다.

임성근 셰프. 임성근 셰프 인스타그램 캡처

A씨에 따르면 사건 발생 전날 오후 4시 30분쯤 예약 전화를 받았다. 어른 6명, 아이 4명 등 총 10명이 다음 날 오전 11시 30분에 방문하니 간장 석쇠 4인분, 고추장 석쇠 6인분을 준비해달라는 내용이었다. 그러나 예약 시간이 지났음에도 손님은 나타나지 않았고, 연락도 닿지 않았다.

이때 당시 매장을 찾은 임 셰프가 사정을 듣고 “미리 구워둔 고기를 달라”고 주문했다. 임 셰프는 식사를 마친 뒤 비법 소스 레시피에 대한 조언까지 남겼다.

이후 임 셰프는 자신의 SNS를 통해 “사장님께서 10명에게 노쇼 당했다고 하소연하시는데, 업장 오픈을 앞둔 예비 사장으로서 괜히 마음이 더 아팠다”고 당시 상황을 전했다.

이어 “미리 구워두신 것을 달라고 말씀드렸는데 맛보는 순간 너무 맛있어서 4인분이나 뚝딱 비웠다. 힘내시라고 특급 비밀 레시피를 알려드렸다”며 해당 식당을 홍보했다.

이같은 사연이 전해지자 누리꾼들은 “진짜 셰프다운 행동”, “자영업자에게 큰 힘이 됐을 것”, “요즘 인기 많은데 성품도 훌륭하다” 등의 찬사를 보냈다.

