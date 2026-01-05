이찬원 "김대중, 내 기억속 첫 대통령"…'탄생 102주년' 김대중 인생 조명

KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'

가수 이찬원이 고(故) 김대중 전 대통령에 대한 자신의 감상을 밝혔다.

오는 6일 방송되는 KBS 2TV 시사교양 프로그램 '셀럽병사의 비밀'에서는 고(故) 김대중 전 대통령의 탄생 102주년을 맞아 그의 삶을 집중 조명한 '시대의 어른 1부, 죽음의 위기를 5번 넘긴 남자, 김대중의 삶과 죽음'이 방송된다.

자택 폭발물 사건부터 의문의 교통사고, 해외 납치, 바다 가운데서 수장될 뻔한 위기까지. 김대중 전 대통령은 생사의 갈림길에 서는 순간을 수차례 겪어왔다. 그럼에도 그는 기적처럼 매번 살아나며 인간으로서, 정치인으로서 강한 생명력을 보여줬다.

이번 방송에서는 인간 김대중이 어떻게 그 극한의 순간들을 견뎌왔는지 삶과 죽음의 경계를 넘나들어온 그의 인생 서사를 집중 조명할 예정이다.

예고편 영상에서 이찬원은 "내 기억 속 첫 대통령"이라며, 최근 김대중과 관련한 한 영상을 보고 큰 충격을 받았다고 밝힌다.

소개된 영상은 1981년 촬영된 흑백 영상으로 어둑한 공간 속 김대중은 마치 AI 시대를 내다본 듯, 훗날의 변화를 구체적으로 언급하며 발언을 이어가고 있다.

이를 본 장도연은 "노스트라다무스다"라고 감탄했고, 영상이 촬영된 장소와 당시 상황에 대한 설명이 더해지며 두 사람은 충격에 말을 잇지 못했다는 후문이다.

정치 탄압으로 생명의 위협을 느낀 그는 1982년 일본으로 건너가고 망명이라는 선택을 하게 된다. 그는 타국에서 고통과 인내의 시간을 견디며 '망명일기'를 남기고, 외국 언론과 정치권을 끊임없이 접촉하며 당시 한국의 독재정권의 현실을 알렸다.

귀국해도 안전을 보장할 수 없다는 협박 속에서도 그는 2년 만에 다시 고국으로 돌아온다.

서슬퍼런 박정희 군사정권 하에서도 그가 안전하게 귀국할 수 있던 비밀은 그를 곁을 지킨 수십 명의 '인간방패' 덕분. '인간방패'들은 대체 누구이고 왜 그의 곁을 지켰는지 진실은 방송에서 밝혀진다.

이후 1997년 김대중은 제15대 대통령 선거에 출마하게 된다. 73세 고령의 나이에 네 번째 대선 도전이었다.

이번 방송에서는 대통령 재임 시절부터 퇴임 후까지 12년간 주치의를 맡았던 정남식 원장이 출연해 김대중 전 대통령의 건강 비결도 함께 공개한다.

극심한 스트레스와 고문 후유증 속에서도 그가 끝내 장수할 수 있었던 이유는 무엇이었을까. 그 이유를 들은 의사 겸 작가 이낙준은 "이게 제일 중요하다"며 공감하고, "의사협회 홍보 영상으로 써야 할 수준"이라며 감탄을 전한다.

한편, 이날 방송에는 스페셜 게스트로 김이나 작사가와 성균관대 사학과 오제연 교수도 함께한다.

생사의 문턱을 넘나들었지만 끝내 살아남은 사람, 죽음 앞에서도 미래를 이야기한 정치인. '셀럽병사의 비밀' 김대중 편은 김대중 대통령 탄생 102주년인 6일(화) 오후 8시 30분 KBS 2TV에서 공개된다.

