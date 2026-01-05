[美 마두로 축출] 베네수엘라 재진출? 미국 석유회사 "상황 주시"

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라의 석유 산업을 콕 찍어 언급한 가운데 미국 석유업계도 베네수엘라 사태를 주시하고 있다.



트럼프 대통령은 3일(이하 현지시간) 전격적인 군사작전으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 뒤 기자회견에서 미국의 석유회사들이 베네수엘라의 석유 인프라를 복구할 것이라고 했다.

베네수엘라 석유 굴착장치. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 "아주 규모가 큰 미국의 석유회사들이 들어가서 수십억 달러를 들여 심각하게 파괴된 석유 인프라를 복구할 것"이라며 "(그 회사들은) 그 나라를 위해 돈을 벌기 시작할 것"이라고 말했다.



또 베네수엘라 석유 인프라의 "상당 부분이 25년 전 우리가 설치한 것"이라고도 했다.



하지만 전문가들은 베네수엘라 재진출에 잠재적 관심을 가진 대형 석유회사들이 실제 투자에 나서기까지는 시간이 걸릴 것으로 보고 있다.



베네수엘라가 1970년대와 2000년대 석유 자산을 몰수한 전력이 있기 때문이다.



월스트리트저널(WSJ)은 대형 석유 회사들이 베네수엘라 재진출 가능성과 관련해 상황을 평가하는 데 시간이 걸릴 것이라는 게 전문가들의 시각이라고 4일 전했다.



현재 베네수엘라에 진출해 있는 미국의 메이저 석유회사는 셰브론이 유일하다. 셰브론은 베네수엘라 최대 외국 투자자이기도 하다.



WSJ에 따르면 베네수엘라는 하루 약 90만 배럴의 원유를 생산하고 있으며 이 가운데 약 3분의 1을 셰브론이 생산하고 있다.

셰브론. 연합뉴스

코노코필립스와 엑손모빌은 마두로 전임인 우고 차베스 정권 당시 베네수엘라가 석유 회사들의 자산을 국유화한 뒤 2007년 베네수엘라에서 철수했다.



이후 코노코필립스와 엑손모빌은 베네수엘라 정부를 상대로 각각 200억달러 이상, 120억달러 규모의 손해배상을 청구했지만, 장기간 이어진 중재 절차 끝에 손실의 일부만 배상받는 판정을 받았다.



코노코필립스 대변인은 회사가 베네수엘라 상황을 주시하고 있다면서도 향후 사업 활동이나 투자에 대해 추측하는 것은 시기상조라는 입장을 밝혔다. 또 회사가 관련 법률에 따라 회수 노력을 계속하고 있다고 했다.



WSJ은 셰브론을 비롯해 미국의 석유·가스 업계가 미국의 이번 베네수엘라 급습이나 트럼프 행정부의 광범위한 베네수엘라 전략에 대해 사전 통보를 받지 못했다고 소식통을 인용해 보도했다.



이는 이번 군사 작전과 관련해 트럼프 행정부의 비밀 유지 수준을 보여준다고 WSJ은 평가했다.



베네수엘라 정부는 확인된 석유 매장량이 3천억배럴을 넘는다고 주장하고 있으며 이 수치가 사실일 경우 세계 최대 규모다.

