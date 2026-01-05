이민정, 이병헌과 부부싸움…"밥 때문에 싸우고 울어"

배우 이민정이 밥 때문에 남편 이병헌과 다툰 적 있다고 밝혔다.

4일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에는 배우 이민정, 유지태가 게스트로 출연했다.

이날 이민정은 유튜브를 통해 공개했던 수준급 요리 실력으로 눈길을 끌었다.

파인다이닝을 연상시키는 화려한 요리부터 한식까지 다양한 요리가 공개되자 김성주는 "이렇게 차려 드시는 거냐?"라며 감탄했고, 유지태도 "요리를 배운 거냐"고 물었다.

이민정이 "배우지 않았다"고 하자 최현석 셰프는 "집밥 이 선생이 아니라 집밥 이 셰프"라고 말했다.

이민정은 "제게 시간을 주시면 셰프님들만큼 요리를 빨리할 수 있을 정도로 음식을 빨리한다"며 "애 하나와 둘은 이야기가 다르더라. 장조림을 하면 재료를 다 넣어놓고 끓는 동안 샤워하고 나와서 간을 본다"고 너스레를 떨었다.

이런 가운데 김성주는 "밥 때문에 이병헌 씨랑 부부싸움을 한 적 있다고 한다"며 궁금해했다.

이민정은 "신혼 때 섭섭해서 운 적도 있다"며 "신혼 때 더 정성을 기울이고 싶지 않냐. 근데 국을 퍼오기 전에 남편이 밥을 다 먹어버린 거다. 너무 서운하더라. 나는 아직 한 숟가락도 뜨지도 않았는데"라고 토로했다.

그는 "배우 생활을 30년 넘게 한 사람이라 빨리 준비하고 빨리 먹는 게 습관이 된 것"이라며 "지금은 밥 먹는 시간이 늘어나서 10분이다. 저도 조금 빨라져서 얼추 이제 식사 시간이 맞는다"고 말했다.

