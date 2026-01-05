2025년 1~11월 한중 교역 1.6% 증가… 기계·전자 중심 안정적 흐름

사진 제공=CMG

2025년 1~11월 중국과 한국 간 교역 규모가 지난해 같은 기간보다 소폭 증가하며 비교적 안정적인 흐름을 이어간 것으로 나타났다.

중국 세관 통계에 따르면 2025년 1~11월 한중 수출입 규모는 2조1400억 위안(약 407조 원)으로, 지난해 같은 기간보다 1.6% 늘었다. 이 가운데 중국은 한국으로부터 1조 2000억 위안(약 228조 원)어치를 수입했고, 한국으로는 9400억 위안(약 179조 원)어치를 수출한 것으로 집계됐다. 한중 교역은 같은 기간 중국 전체 대외무역의 5.2%를 차지했다.

산업망과 공급망을 중심으로 한 교역 비중도 이전보다 확대됐다. 같은 기간 기계·전자 제품의 수출입 규모는 1조 4300억 위안(약 272조 원)으로 5.9% 증가했으며, 전체 한중 교역에서 차지하는 비중도 67%로 전년 대비 2.7%포인트 상승했다. 중국이 한국으로부터 수입한 전자부품과 컴퓨터 부속품은 각각 9.9%, 7.4% 늘었고, 한국으로 수출한 전자부품과 자동차 부품도 각각 10%, 8.9% 증가했다.

신흥 산업 분야에서도 교역 확대가 이어졌다. 중국이 한국에서 들여온 의약품·의료 재료와 전기기기류는 각각 8.9%, 3% 증가했으며, 한국으로 수출한 ‘신삼양(新三樣·전기차·배터리·태양광)’ 제품과 의료기기류 역시 각각 12.4%, 1.1% 늘었다.

농산품 교역도 완만한 증가세를 보였다. 1~11월 한중 농산품 수출입 규모는 521억 9000만 위안(약 9조 9000억 원)으로 2.1% 증가했다. 이 기간 중국은 한국산 주류·음료와 면류 제품 수입을 늘렸고, 한국으로의 건과일·견과류, 차(茶) 수출도 두 자릿수 증가율을 기록했다.

자료 제공: CMG

