안성기 별세에 추모 물결…"한국 영화의 큰 별"

배우 안성기가 별세한 가운데 온라인에서도 추모 물결이 이어지고 있다.

소속사 아티스트컴퍼니는 5일 공식 입장을 내고 안성기가 이날 오전 9시 향년 74세로 세상을 떠났다고 밝혔다.

안성기는 지난달 30일 심정지 상태로 순천향대학교병원으로 후송돼 중환자실에서 치료를 받아오다, 입원 엿새 만인 이날 오전 가족이 지켜보는 가운데 숨을 거둔 것으로 전해졌다.

장례는 신영균예술문화재단과 한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 치러진다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐으며, 발인은 9일 오전 6시 엄수될 예정이다. 장지는 경기 양평 '별그리다다'다.

비보가 알려지자 포털 댓글과 소셜미디어에는 애도 메시지가 잇따랐다.

누리꾼들은 "좋은 연기 감사했다" "한국 영화의 큰 별" "삼가 고인의 명복을 빕니다" 등 댓글을 남기며 고인을 추모했다.

안성기는 다섯 살이던 1957년 김기영 감독의 영화 '황혼열차'로 데뷔해 약 140편의 작품을 남기며 한국영화를 대표하는 배우로 자리매김했다.

2019년 혈액암 진단을 받고 투병해왔으며, 이듬해 완치 판정을 받았으나 재발해 치료를 이어온 사실도 알려졌다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지