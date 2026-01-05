‘15주년’ 에이핑크, 5일 미니 11집 ‘RE : LOVE’ 발매

걸그룹 에이핑크(Apink)가 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 열한 번째 미니앨범 ‘리 : 러브(RE : LOVE)’를 발매한다.

2023년 4월 발매한 미니 10집 ‘셀프(SELF)’ 이후 2년 9개월 만의 앨범 컴백이다.

‘리 : 러브’는 에이핑크가 지난 15년을 되돌아보며 진정한 사랑에 대해 깨닫고 새롭게 정의하는 앨범이다.

화려한 현재와 과거의 추억을 잇는 에이핑크의 진솔한 회고는 깊은 치유와 공감의 메시지를 전달한다.

총 5곡에 에이핑크만의 클래식한 감성과 밀도 높은 스토리가 담겼다.

타이틀곡 ‘러브 미 모어(Love Me More)’는 모던하고 타이니한 사운드와 1990년대 아날로그 머신 신디 사운드의 조화로 아련하고도 애틋한 감정선을 풀어낸 곡이다.

에이핑크는 에둘러 표현하지 않는 솔직하고 매력적인 사랑 고백과 함께 영원을 노래한다.

음원과 동시에 공개되는 ‘러브 미 모어’ 뮤직비디오에서는 에이핑크의 청순하면서도 힙한 퍼포먼스와 진한 서사가 펼쳐진다.

겨울과 봄의 계절감을 살린 아름다운 영상미는 멤버들의 복합적인 감정과 맞물리며 몰입감을 더할 예정이다.

이 외에도 이번 앨범에는 올드스쿨 힙합 장르로 에이핑크의 신선한 그루브를 풀어낸 ‘피지 소다(Fizzy Soda)’, 선물 같은 존재에게 달콤한 메시지를 전하는 ‘벌스데이 케이크(Birthday Cake)’, 호소력 짙은 음색과 청량한 밴드 사운드가 인상적인 ‘선샤인(Sunshine)’, 팬들에게 뭉클한 진심을 표현한 ‘손을 잡아줘’까지 5곡이 수록된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지