‘3월 20일 컴백’ 방탄소년단, 14곡 가득 채운 정규 5집 발매

글로벌그룹 방탄소년단(BTS)이 3월 20일 오후 1시 총 14곡이 수록된 5번째 정규앨범으로 복귀한다고 소속사 빅히트 뮤직이 5일 밝혔다.

BTS는 이날 0시 팬 플랫폼 위버스를 통해 정규 5집 발매 소식을 전했다. 이들이 정규앨범을 내는 것은 2020년 2월 4집 ‘맵 오브 더 솔(MAP OF THE SOUL) : 7’ 이후 6년 1개월 만이다. 2022년 6월 앤솔러지(선집) 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후로는 3년 9개월 만의 완전체 신보다.

정규 5집에는 총 14곡이 담긴다. 빅히트 뮤직은 “데뷔 이래 줄곧 자신들의 생각을 음악으로 표현한 팀답게, 이번에도 ‘지금의 방탄소년단’을 담기 위해 공을 들였다”며 “이들은 2025년 하반기 앨범 제작에 집중해 각자의 생각을 음악에 반영하며 음반 방향성을 함께 잡아갔다”고 설명했다.

이어 “각 트랙에는 지난 여정 속에서 이들이 느낀 감정과 고민이 짙게 배어있다”며 “오랜 시간 완전체 활동을 기다려온 ‘아미’(팬덤명)를 향한 감사함도 느낄 수 있다. 전곡에 담긴 이야기는 BTS의 서사이자 변함없이 곁을 지켜준 팬들에게 전하는 메시지”라고 소개했다.

또한 BTS는 14일 0시에 월드투어 일정을 공지한다. 새 월드투어는 2022년 4월 미국 라스베이거스에서 막을 내린 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)’ 이후 약 4년 만의 대규모 투어다.

BTS는 컴백 홍보의 하나로 새로운 공식 홈페이지(2026bts.com)도 개설했다. 홈페이지에서는 신보와 월드투어 관련 정보가 순차적으로 공개된다.

