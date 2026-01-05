[美 마두로 축출] 트럼프 "그린란드 필요"…덴마크 총리 "동맹 위협"

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 미국의 방위를 위해 덴마크령 그린란드가 필요하다는 입장을 거듭 밝혔다.



미국의 베네수엘라 군사 개입 직후 세계 최대 섬인 그린란드에 대한 영토 야욕을 재확인한 셈이다. 이에 덴마크가 즉각 반발하고 나서면서 그린란드를 둘러싼 긴장이 재점화하고 있다.

그린란드 수도 누크. 신화=연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 미국 잡지 디애틀랜틱 인터뷰에서 미국의 베네수엘라 군사 작전이 그린란드에 어떤 의미가 있느냐는 물음에 "그들이 스스로 판단해야 할 것이다. 솔직히 잘 모르겠다"고 답했다.



하지만 이어서 그는 "우리는 그린란드가 반드시 필요하다. 방위를 위해 필요하다"라고 강조했다.



트럼프 대통령은 작년 12월 24일 기자회견에서도 "우리는 광물을 위해서가 아니라, 국가안보를 위해 그린란드가 필요하다"고 언급한 바 있다.



트럼프 대통령 인터뷰에 앞서 그의 핵심 지지층인 마가(MAGA) 세력도 미국의 베네수엘라 군사 작전 직후 그린란드를 노골적으로 공개 거론했다.



니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 미군의 작전 완료 수 시간 후 우파 팟캐스터 케이티 밀러는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 '머지않아'(SOON)이라는 문구를 올렸다. 밀러는 트럼프 대통령의 최측근인 스티븐 밀러 백악관 부비서실장의 아내이다.



연이은 미국 측 '도발'에 덴마크 측은 강하게 반발했다.



메테 프레데릭센 덴마크 총리는 트럼프 대통령 인터뷰 보도 직후 성명을 내 "미국이 그린란드를 장악해야 한다는 말은 완전히 터무니없다는 점을 미국에 분명히 말해야 한다"고 밝혔다.



프레데릭센 총리는 "역사적 동맹국을 위협하는 행위를 중단하라"고 트럼프 대통령에 촉구하기도 했다.



이에 앞서 예스퍼 묄러 주미 덴마크 대사는 밀러의 '성조기 그린란드' 게시물에 양국의 오랜 방위 협력을 이어가야 한다고 응수했다.



그는 밀러의 X를 공유하며 "우리는 긴밀한 동맹국으로 앞으로도 그렇게 계속 협력해야 한다"며 "미국의 안보는 곧 그린란드와 덴마크의 안보이기도 하다. 덴마크와 미국은 북극 지역의 안보를 확고히 하기 위해 협력하고 있다"라고 말했다.



묄러 대사는 또한 덴마크가 작년에 국방비 지출을 늘려 137억 달러(약 19조8천억원)를 썼다며, 이 예산은 "북극과 북대서양에서 사용될 수 있다. 왜냐하면 우리는 공동 안보를 진지하게 여기고 있기 때문"이라고 지적했다. 그는 이어 "우리는 덴마크 왕국의 영토 보전에 대한 전적인 존중도 기대한다"고 강조했다.



북극권에서 주도권을 쥐기 위한 미국, 중국, 러시아의 경쟁이 가열되고 있는 가운데, 트럼프 대통령은 작년 1월 취임 직후부터 풍부한 광물 자원을 지닌 지정학적 요충지 그린란드를 미국의 영토로 편입해야 한다고 주장하며 군사력 동원까지도 배제하지 않는다는 입장을 보여 왔다.



지난달에는 루이지애나 주지사인 제프 랜드리를 그린란드 특사로 임명해 덴마크를 다시 한번 자극했다.



랜드리 주지사는 특사 임명에 대해 "그린란드를 미국의 일부로 만들기 위해 봉사할 수 있어 영광"이라며 트럼프 대통령에게 감사의 뜻을 나타냈고, 덴마크는 이에 불쾌감을 드러내며 덴마크 주재 미국 대사를 초치해 항의했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지