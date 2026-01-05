김정은 "핵전쟁 억제력 고도화…필요성 다단한 국제사변이 설명"

북한이 5일 극초음속 미사일 발사훈련을 전날 진행했다고 밝혔다.

조선중앙통신은 이날 "평양시 역포구역에서 북동방향으로 발사된 극초음속 미사일들은 조선 동해상 1천㎞ 계선의 설정 목표들을 타격했다"고 보도했다.

북한 조선중앙TV는 지난 4일 김정은 국무위원장 참관하에 극초음속미사일 발사훈련을 진행했다고 5일 보도했다. 조선중앙TV 캡처

김정은 국무위원장은 발사훈련을 참관하고 "전략적 공격 수단의 상시 동원성과 그 치명성을 적수들에게 부단히 그리고 반복적으로 인식시키는 것 자체가 전쟁 억제력 행사에 중요하고 효과 있는 한 가지 방식"이라며 "숨길 것 없이 우리의 이 같은 활동은 명백히 핵전쟁 억제력을 점진적으로 고도화하자는 데 있다"고 말했다.

그러면서 "그것이 왜 필요한가는 최근의 지정학적 위기와 다단한 국제적 사변들이 설명해 주고 있다"고 강조했다.

중앙통신은 김 위원장이 거론한 '지정학적 위기'와 '국제적 사변'이 무엇인지 구체적으로 보도하지 않았지만, 가자전쟁이나 베네수엘라에 대한 미국의 공습과 니콜라스 마두로 대통령 압송을 염두에 둔 것으로 보인다.

힘의 논리가 지배하는 국제환경에서 국가 안전을 담보하기 위해선 강력한 핵억제력이 필요하다는 점을 강조한 것이다.

김 위원장은 "오늘 발사 훈련을 통하여 매우 중요한 국방기술 과제가 수행되었다는 것을 확인할 수 있다. 미사일 병들은 공화국 핵무력의 준비 태세를 유감없이 보여주었으며, 그에 대한 신뢰심을 제공하였다"며 만족감을 드러냈다.

이어 "최근에 우리의 핵 무력을 실용화 실천화하는 데서 중요한 성과들이 기록되고 있다"며 "우리는 지속적으로 군사적 수단, 특히 공격 무기 체계들을 갱신하여야 한다"고 강조했다.

중앙통신은 이번 발사훈련의 목적에 대해 "극초음속 무기체계의 준비태세를 평가하고 임무수행능력을 검증, 확인하며 미사일병들의 화력 복무능력을 숙련시키는 한편, 우리의 전쟁억제력의 지속성과 효과성, 가동성에 대한 작전 평가"라고 설명했다.

북한은 '극초음속 미사일'이라고만 했을 뿐 구체적인 기종을 공개하지 않았지만, 우리 군 당국은 KN-23 발사체에 극초음속 활공체(HGV) 형상의 탄두를 장착한 극초음속 미사일 '화성-11마'로 분석하고 있다.

북한은 작년 10월에도 화성-11마 극초음속미사일을 시험 발사한 바 있다.

한국국방안보포럼(KODEF)은 "(작년) 1차 시험이 단거리 비행 및 정확도 시험이었다면, 이번 2차 시험은 저고도 활공비행, 사거리 검증 시험"이라고 설명했다.

중앙통신은 미사일 궤적을 지도상에 표시한 것으로 보이는 화면을 김 위원장이 가리키는 모습의 사진을 공개했는데, 궤적을 의미하는 것으로 추정되는 붉은 선은 미사일이 풀업(하강후 상승) 기동을 한 것처럼 표시됐다. 선회 기동은 없었다.

화면상 속도는 최고 2천732m/s(마하 8)를 찍었다가, 2차 정점 고도로 추정되는 비행거리 775.4km 지점에서는 속도 1천184m/s(마하 3.48), 고도 43.7km로 비행한 것으로 나타난다.

2차 정점 고도에서 마하 3 이상 속도로 비행했기 때문에 저고도 활공 비행에는 성공한 것으로 보인다.

다만 최고 속도가 마하 8을 기록했지만, 2차 정점 고도에서 속도가 마하 3대까지 떨어졌기 때문에 완전한 극초음속미사일로 분류가 가능한지는 추가적인 분석이 필요하다고 군 관계자는 말했다.

통상 평균 속도가 마하 5 이상이면 극초음속미사일로 분류한다. 빠른 속도와 함께 변칙 기동 능력을 갖춰 요격이 힘들어 '게임 체인저'로도 불린다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 "화면상 궤적을 보면 전형적인 극초음속 미사일의 궤적보다는 완만하지만 풀업 기동을 일정하게 수행하는 준극초음속체로 볼 수 있다"고 분석했다.

평양 역포구역부터 1천km면 미군 상륙준비전단의 모항이자 유사시 한반도로 전개되는 미 증원 전력의 가장 가까운 병참기지인 일본 사세보항도 타격권에 든다.

KODEF는 이번 발사에 대해 "2021년 9월 북한 최초 극초음속 미사일 '화성-8' 시험발사 결과와 유사하다"며 "화성-11마의 경우 하강단계 활공비행 능력과 속도 증가를 위한 발사 시험을 재개할 것으로 전망된다"고 밝혔다.

우리 군은 극초음속미사일 요격을 위한 L-SAM-Ⅱ(고고도 요격형) 체계 개발을 추진하고 있지만, 내년에나 착수가 가능할 전망이다.

한편, 이날 발사훈련 참관에는 김정식 군수공업부 제1부부장, 장창하 미사일총국장 등이 수행했다.

<연합>

