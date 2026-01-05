테일러 스위프트 12집, '빌보드200' 12주 1위…케데헌 OST 3위

테일러 스위프트. 사진=인스타그램 캡처

'21세기 최고의 팝 아이콘'으로 통하는 미국의 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트(Taylor Swift)가 캐럴의 역주행 속에서도 정규 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)'로 미국 빌보드 메인앨범 차트 '빌보드 200' 정상을 굳건히 지키고 있다.

4일(현지시간) 빌보드가 홈페이지가 게재한 10일 자 차트 예고기사에 따르면, 스위프트 '더 라이프 오브 어 쇼걸'은 8만1000장의 판매량으로 지난 주에 이어 1위를 차지했다.

해당 음반은 비연속으로 12주째 1위를 차지했다. 자신의 이전 음반들인 '1989'(2014-2015년 11주) '피어리스'(2008-2009년 11주) 기록을 제쳤다.

스위프트의 해당 차트 최장 1위 기록 음반은 '더 토처드 포츠 디파트먼트(The Tortured Poets Department)'(2024년 17주)다.

크리스마스 홀리데이 시즌이 끝난 뒤 캐럴 외 음반들은 이번 주 차트에서 대거 역주행했다.

미국 컨트리 스타 모건 월런의 앨범 '아임 더 프로블럼(I'm the Problem)'이 지난 주보다 4계단 뛰어 올라 2위다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST가 지난 주보다 7계단을 치고 올라 3위를 차지했다.

