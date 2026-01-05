유재석 즉석 섭외에 1시간만에 온 수영 "피부과에 있다가"

그룹 소녀시대 수영이 코미디언 유재석의 즉석 섭외에 응하며 1시간만에 등장해 미션을 수행했다.

유재석은 4일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '런닝맨'에서 말띠 연예인과 미션 수행에 나섰다.

유재석은 1990년생 말띠인 수영를 만나기 위해 곧바로 전화를 걸어 "너무 오랜만에 전화해서 당황한것 같은데 네가 말띠 아니냐. '런닝맨'에 예전에 자주 나왔는데 너무 뜸한거 아니냐"고 했다.

그러자 수영은 "불러주셔야 나간다"고 답했다.

유재석은 "우리가 안 부른거냐. 그럼 미안하다. 그럼 지금 한 번 불러도 되겠냐. '런닝맨' 미션이 있는데 말띠 연예인을 만나서 미션을 해야한다더라. 혹시 괜찮냐"고 했다.

수영은 "제가 지금 피부과인데 팩을 붙이고 있다"면서도 "도와드려야죠"라고 답했다. 유재석과 멤버들은 1시간 뒤 수영이 있는 강남 인근으로 이동해 연락하기로 했다.

이후 멤버들이 모여 있는 곳으로 수영이 나타났다.

소녀시대의 팬인 지예은은 부끄러운듯 어쩔줄 몰라했고, 지석진은 "얘가 소녀시대 팬이다. 옛날부터 얘기했다. 얘 춤 다 안다"고 말했다. 지예은은 "효연 언니한테 사인 CD도 받았고 윤아 언니 번호도 안다"고 했다.

유재석은 수영에게 "지금 작품 찍고있는거 있지 않냐"고 물었다. 수영은 "오늘 첫방이다. '아이돌아이'라는 작품이다. 그래서 이번에 홍보하러 '런닝맨' 나오고 싶었는데 어떻게 연이 됐다"고 말했다.

이후 수영은 멤버들과 함께 박자에 맞춰 단어를 순서대로 말하는 미션을 진행했고 성공했다.

유재석은 "백말띠 수영이가 와서 성공했다. 수영이가 갑작스러웠지만 '런닝맨'에 오랜만에 와서 너무 반가웠고 '아이돌아이' 많이 시청해주시길 바란다"고 말했다.

<뉴시스>

