때아닌 룰라 집안싸움…이상민, 신정환에 "돈 똑같이 받아"

룰라 멤버였던 방송인 신정환이 최근 같은 그룹 멤버 이상민을 언급하며 정산을 제대로 해주지 않고 그룹을 웃돈 받고 다른 회사에 넘겼다고 주장하자 이상민이 사실이 아니라고 직접 반박했다.

이상민은 4일 인스타그램에 "나도 소속 가수였는데 내가 누굴 정산해주나. 모든 멤버가 똑같이 정산 받았다"고 했다.

그러면서 "룰라 사장 나 아니다. 똑같이 정산 받고 일은 2배로 했다"고 말했다. 가수 활동에 더해 프로듀서 활동을 한 것에 대한 보상을 전혀 받지 못했다는 뜻으로 풀이된다.

이어 자신에 대해 "열정 가득한 룰라 멤버였다"고 말했다.

이상민은 신정환이 룰라와 자신에 관해 언급한 내용이 담긴 기사를 캡쳐한 뒤 "팩트체트"라고도 했다.

신정환은 지난 2일 유튜브 예능프로그램 'B급 스튜디오'에 나와 룰라로 활동하던 때를 이야기하며 "룰라가 잘된 것 같지만 5년 간 1200만원 정도 밖에 받지 못했다"고 했다.

그러면서 "당시에 이상민이 제작자였는데 우리를 다른 회사에 웃돈을 주고 팔았다"고 주장했다.

