野 “공천 헌금 특검”… 與 “개인 일탈” 일축

더불어민주당 김병기·무소속 강선우 의원의 비위에서 시작한 논란이 공천헌금 의혹으로 번지고 있다. 야당 국민의힘에서는 김 의원을 둘러싼 의혹에서 김현지 청와대 부속실장의 이름이 나오는 것을 고리 삼아 이재명 대통령까지 언급하며 특검 도입을 강하게 내세우고 있다. 의혹의 파장을 정면에서 맞은 민주당은 ‘개인 일탈’로 사안을 규정하면서 차단에 주력하고 있다.

당초 김경 서울시의원과 강 의원 간 공천헌금 수수 및 김 의원의 묵인 의혹으로 시작된 이번 논란은 김 의원이 2020년 총선을 앞두고 전 동작구의원 2명으로부터 3000만원을 받고 이후 이를 돌려줬다는 의혹이 제기되면서 파장이 커지고 있다. 특히 이수진 전 의원이 이러한 사실을 담은 탄원서를 당시 이재명 당 대표실에 있던 김현지 보좌관에게 전달했다고 언급했던 것이 알려지면서 논란이 더욱 거세지는 모양새다. 이 전 의원은 4일 세계일보와의 통화에서 “(당시 보좌관이) ‘갔다 줬다’고 보고를 했었다”고 말했다.

지난 2025년 12월 24일 서울 여의도 국회에서 열린 제430회국회(임시회) 제2차 본회의에서 김병기 더불어민주당 원내대표와 강선우 의원이 대화를 나누며 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

국민의힘 최보윤 수석대변인은 이날 논평에서 “민주당의 공천 헌금 스캔들이 시간이 갈수록 개인의 일탈을 넘어 조직적 몸통과 윗선이 개입된 거대한 권력형 비리였음이 드러나고 있다”며 “시도 때도 없이 부르짖으며 전매특허처럼 내세우던 특검은 이럴 때 도입하는 것”이라고 말했다.

민주당은 선 긋기에 나섰다. 조승래 사무총장은 이날 기자간담회에서 “시스템상 문제라기보다는 개별인사의 일탈로 인한 문제라고 본다”며 “현재로선 전수조사를 하는 것은 생각하고 있지 않다”고 말했다.

경찰은 김·강 의원의 공천헌금 의혹 등 관련 고발장을 차례로 접수하면서 수사에 나선 상황이다. 서울경찰청 공공범죄수사대가 최근 김 의원 관련 의혹을 직접 수사하기로 한 데 이어 김 의원이 2024년 윤석열정부 시절 여당이었던 국민의힘 A의원에게 배우자에 대한 경찰 수사를 무마해달라고 청탁했다는 내용을 담은 고발장이 이날 서울청에 접수됐다. 한 시민단체는 5일 경찰에 김 의원과 청와대 김현지 제1부속실장 등 6명을 뇌물수수, 정치자금법 위반, 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 고발할 예정이다. 경찰은 5일 강 의원 관련 공천헌금 의혹 고발인 조사를 진행할 예정으로 조만간 강제수사에 나설 것으로 예상된다. 윤호중 행정안전부 장관은 2일 전국 경찰 지휘부 화상회의에서 “이전 선거 과정에서 불법적인 일들이 있었다면 철저한 수사를 통해 정당 민주주의를 위협하는 불법·부정행위에 대해서는 무관용 원칙을 확고히 해야 한다”고 밝혔다.

