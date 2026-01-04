대전·충남 이어… ‘광주·전남 통합론’ 불 지피는 李대통령

이재명 대통령이 6월 지방선거를 앞두고 ‘대전·충남’에 이어 ‘광주·전남’ 행정통합 가능성을 공개적으로 언급하면서 관련 논의가 급물살을 탈 것으로 보인다. 청와대는 통합 논의를 적극적으로 지원한다는 방침이다.

청와대 대변인실은 4일 “이 대통령이 9일 더불어민주당 광주, 전남 국회의원 등을 청와대에 초대해 오찬 간담회를 가질 예정”이라고 밝혔다. 앞서 이 대통령은 지난달 18일 민주당 대전·충남 지역 의원들과 오찬을 하면서 대전·충남 통합 추진과 관련한 의견을 청취한 바 있다. 이에 따라 광주·전남 의원들과의 오찬 자리에서도 통합 논의가 주요 의제로 오를 것으로 보인다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 지난 2일에는 엑스(X)에 ‘대전·충남 이어 광주·전남까지?’라는 글을 올리며 광주·전남 통합 논의 카드를 꺼내들었다. 이 대통령은 “쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다”며 “수도권 1극 체제를 극복하고 ‘지역 주도 성장’의 새 길을 열어야 한다는 데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다”고 적었다. 강훈식 대통령 비서실장은 같은 날 JTBC 인터뷰에서 “저희가 예측하건대 광주·전남이 (통합이) 더 빠를 수도 있겠다는 생각이 들 정도”라고 언급했다.

통합 논의가 연이어 화두로 떠오르면서 정치권에선 올해 6월 지방선거 전 통합이 이뤄져 통합자치단체장 선거가 이뤄질지에 관심이 쏠리는 모습이다.

광주·전남 행정통합 자체는 옳은 과제로 보면서도 시점을 놓고는 시각이 엇갈린다. 민주당 정진욱 의원(광주 동남갑)은 “더 미룰 수 없는 시대적 과제”라며 “다가오는 6월 지방선거에선 행정통합을 넘어 두 지자체를 하나로 묶는 통합 단체장 선거도 함께 이뤄져야 한다”고 했다. 반면 민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순)은 앞서 페이스북에 올린 글에서 “전남·광주 통합은 필요하지만, 일부 정치인들의 주장처럼 준비 없이 당장 시·도 통합을 실행하는 데에는 우려가 있다”고 했다.

