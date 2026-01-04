톰 히들스턴 두 아이 부모 됐다…"출산, 아름답고 인생 바꾸는 경험"

톰 히들스턴(Tom Hiddleston)과 그의 배우자 자웨 애쉬튼(Zawe Ashton)이 2022년 3월 '제75회 영국 아카데미 영화 시상식'(BAFTA) 만찬 포토월에 참석하고 있다. AFP연합

영국 배우 톰 히들스턴(Tom Hiddleston)이 최근 둘째 아이를 품에 안았다.

1일(현지시간) ABC뉴스를 비롯한 해외 연예매체에 따르면 톰 히들스턴의 배우자 자웨 애쉬튼(Zawe Ashton)이 지난해 12월 둘째 아이를 출산했다.

둘째 아이의 정확한 성별은 알려지지 않았으며, 이로써 두 사람은 두 아이의 부모가 됐다.

애쉬튼은 지난해 11월 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "산후 회복(postpartum recovery)의 한 이정표를 기념하기 위해 이곳을 찾았다"며 아기용품 지원단체에 방문한 사진과 함께 출산 사실을 전한 바 있다.

톰 히들스턴은 최근 남성 패션잡지 'GQ'를 통해 "아내가 며칠 전 둘째를 출산했다"고 알리며, 출산에 대해 "가장 아름답고 심오하며, 세상을 뒤 흔들고 인생의 전환점이 되는 경험"이라고 비유했다.

한편, 두 사람은 영국 출신 배우로 2019년 연극 'Betrayal(배신)'에 함께 출연하며 인연을 맺었다.

이후 열애 3년 만인 2022년 약혼식을 올렸고 같은 해 10월 첫 아이를 품에 안았다.

자웨 애쉬튼은 2023년 개봉한 미국 마블(MARVLE)의 액션 영화 '더 마블스'(The Marvels)에서 박서준과 함께 주연으로 출연했다.

톰 히들스턴은 오는 12월 개봉으로 알려진 마블 스튜디오의 신규 액션 판타지 영화 '어벤져스: 둠스데이'(Avengers:Doomsday)에 출연할 예정이다.

