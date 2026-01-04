양치승, 이이경 '면치기 논란' 대변…"예능은 예능으로 봐라. 다큐 아냐"

유튜브 '양치승의 막튜브'

스포츠 트레이너 겸 방송인 양치승이 배우 이이경의 '면치기 논란'을 대변하는 발언을 내놨다.

지난 3일 유튜브 채널 '양치승의 막튜브'에는 'MBC 나 혼자 산다 출연, 솔직하게 말씀드립니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에서 양치승은 운전하면서 과거 예능 출연 경험을 회상하며 최근 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 논란이 된 이이경의 면치기 영상에 대해 언급했다.

그는 "이이경 씨 면치기 논란을 보면 저렇게 먹는 사람이 실제로 얼마나 있겠냐. 딱 봐도 예능인데 장난이라고 생각하면 된다"고 말문을 열었다.

이어 그는 "(내가) 전에 방송 나올 때 호텔 뷔페를 못 갔다. 사람들이 '저 사람 호텔 뷔페도 다녀?' 하는 시선으로 쳐다봐서"라며 "사실 방송 이미지도 다 콘셉트다"라고 말했다.

또 "예능은 100% 짜고 치는 건 아니지만, 어떤 그림을 만들지 다 알고 찍는다. 출연자를 그냥 놔두고 멀리서 찍으면 그게 무슨 방송이 되겠나"라며 "예능은 예능으로 봐야 한다. 다큐멘터리처럼 잡아먹을 듯이 보면 안 된다"고 강조했다.

양치승은 예능 출연자들이 감수해야 하는 '이미지 희생'에 대해서도 언급했다.

"예능하는 사람들 중 실제로는 조용한 사람들이 많다. 시청자들 웃기려고 과하게 하는 경우도 많고, 제작진이 부탁하는 경우도 있다. 프로그램을 위해 이미지가 좀 깎여도 희생하는 것"이라며 "나 역시 제작진이 원하는 걸 알기에 일부러 더 과하게 했다가 욕을 얻어먹은 적도 있다"고 경험담을 공개했다.

한편, 이이경은 지난해 11월 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서 유재석, 배우 심은경과 일본의 한 식당에서 '면치기' 하는 장면으로 논란이 됐다.

당시 이이경의 '면치기'로 국물이 사방으로 튀는 장면이 방송을 타자 비위생적이고 불쾌하다는 시청자 비판이 일었다.

이에 제작진은 "재미를 주고자 이이경 씨에게 '면치기'를 부탁했는데 욕심이 지나쳤다"며 "출연자를 보호하지 못한 제작진의 불찰"이라고 해명에 나섰다.

이후 이이경은 '사생활 루머 유포 사건'에 휩싸였고 이로 인해 '놀면 뭐하니?' 측의 하차 권유를 받은 사실이 언론에 보도됐다.

하지만 이이경은 "면치기 논란 때 나는 분명 하기 싫다고 했지만, 저 때문에 국숫집을 빌렸다고 부탁했고 '예능으로 하는 겁니다!'라는 내 멘트는 편집됐다"며 "이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 개인이 감당해야 했다"고 억울함을 토로한 바 있다.

