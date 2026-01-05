부산, 북극항로 글로벌 물류협력 ‘시동’

부산시가 2026년 새해 벽두부터 ‘북극항로’ 개척을 위해 북미·북극권 협력을 강화하고, 첨단산업 확대를 통한 글로벌 허브도시 확장에 나선다.



4일 부산시에 따르면 박형준 부산시장은 이날부터 10일까지 4박7일 일정으로 미국 앵커리지, 놈, 라스베이거스 3개 도시 순방길에 올랐다.



박 시장은 5일(현지시간)부터 6일까지 알래스카주 앵커리지와 놈을 방문해 북미·북극권 거점인 알래스카와의 협력 네트워크 강화에 나선다. 첫날 앵커리지시청에서 부산시·앵커리지시 우호협력도시 협정을 체결하고, 항만·물류, 관광, 에너지자원, 인적교류 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 관계를 구축해 나갈 방침이다.



같은 날 오후 알래스카 주지사를 예방해 부산시와 알래스카주 간 경제·산업 협력을 모색하고, 북극항로 연계 물류 협력 가능성을 타진하기 위해 앵커리지 항만을 찾아 항만 운영 현황과 물류 인프라를 살펴볼 계획이다.



다음 날인 6일에는 북극항로 핵심 기착지로 주목받는 알래스카주 놈시를 방문해 북극권 지역 도시 간 교류 확대와 북극항로 거점 확보를 위한 협력 방안을 논의한다.



7일에는 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026을 방문해 세계 기술산업의 최신 트렌드를 점검하고, 시가 추진 중인 첨단전략산업 정책과 글로벌 혁신 기술을 접목하는 방안을 모색한다.

