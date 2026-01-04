주토피아2, 국내 관객 1000만 넘을까

디즈니 애니메이션 ‘주토피아 2’(포스터)가 국내 관객 800만명을 돌파하며 흥행 돌풍을 이어가고 있다.



4일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘주토피아 2’는 국내 개봉 39일 차였던 전날 하루 9만8413명을 동원해 누적 관객 수 800만7431명을 기록했다. 할리우드 대작 ‘아바타: 불과 재’, 한국 멜로 영화 ‘만약에 우리’에 이어 일일 박스오피스 3위에 올랐지만, 개봉 한 달이 넘어간 시점에도 꾸준히 관객을 모으며 장기 흥행 레이스를 이어가고 있다.



‘주토피아 2’는 ‘겨울왕국2’(2019·1376만명), ‘겨울왕국’(2014·1032만명), ‘인사이드 아웃2’(2024·879만명)에 이어 역대 국내 애니메이션 흥행 4위를 달리고 있다. 특히 ‘인사이드 아웃 2’보다 빠른 속도로 800만 고지를 넘어, 국내 애니메이션 흥행 톱3 진입과 1000만 관객 돌파 가능성에도 관심이 쏠린다.



글로벌 흥행 성과도 두드러진다. ‘주토피아 2’는 전 세계 박스오피스에서 누적 흥행 수익 14억6800만달러(약 2조1150억원)를 돌파하며 14억5300만달러를 기록한 ‘겨울왕국 2’를 제치고 역대 디즈니 애니메이션 흥행 1위에 올랐다.

