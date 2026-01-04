CEO 송은이 "연예인 점심 식대 1만5천원이 최대"

코미디언 송은이가 자신의 소속사 연예인 점심 식대는 1만5000원이라고 말한다.

송은이는 4일 방송하는 KBS 2TV 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 옥상달빛 김윤주와 만난 소속사 운영에 대해 얘기한다. 김윤주는 와우산레코드 대표이기도 하다.

송은이는 "우리 회사 점심 식대는 연예인의 상한선이 1만5000원"이라고 한다.

송은이가 대표로 있는 연예기획사 미디어랩시소는 2019년 송은이 포함 4명이 시작했고 최근 소속 연예인과 직원이 70명까지 늘어났을 정도로 급성장했다. 최강희·봉태규·옥자연·김은희·신봉선·김수용·장항준·권일용·임형준 등이 소속돼 있다.

연예인도 특별 대우를 하지 않는 걸 안 김윤주는 "연예인도 식대가 정해져 있냐"며 놀란다.

송은이는 여행 복지도 공개한다. 그는 "여행 갈 때 환전해서 주고, 10년 근속 연예인은 포상과 휴가 그리고 휴가비까지 지원한다"고 한다.

그러면서 송은이는 "그런데 희한하게 여행만 갔다 오면 같이 간 직원이 퇴사한다"해 웃음을 자아낸다.

김숙은 "송은이는 직원들과 차별없이 잘 어울린다. 다만 제가 좋아하는 직원들이 자꾸 관둔다"고 한다.

